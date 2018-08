Las 10 playas más populares del mundo en Instagram

coronándose como la playa más famosa de la red social. Y no es para menos ya que, cada año, miles de visitantes acuden a una de las playas más famosas de Sydney para pasear, surfear, disfrutar del sol y, por supuesto, lucir sus mejores poses o capturar los mejores ángulos del paisaje y presumir online. Incluso en invierno, la playa suma menciones ya que cuenta con la instalación de una pista de patinaje sobre hielo para la celebración del Bondi Winter Magic Festival (1.847#), siendo una opción de posado perfecto en todas las estaciones del año.

Aún así, su principal atracción sigue siendo la playa, que puede presumir de acoger no sólo al turista de a pie, sino también a bañistas con pedigree: modelos, celebridades, deportistas profesionales... Así que en Instagram te encontrarás un poco de todo aunque los instagrammers tienen una fijación especial: las coloridas casetas de los socorristas, que acumulan nada menos que 388,512 hashtags.

Brasil no podía faltar en un ranking playero, y es que Copacabana es considerada La Playa por excelencia de entre todas las playas del mundo, pero, a pesar de su fama, con 144,786 hashtags, solo alcanza el quinto puesto del ranking de Holidu. Eso sí, los Cariocas, habitantes de Río de Janeiro, añaden atractivo siendo incluso aún más fotogénicos que la playa en sí; luciendo sin reparos sus micro bikinis, denominados “fio dental”, es decir, “hilo dental”, que, como su propio nombre indica, no deja mucho a la imaginación. Entre playa con alcurnia, bañadores imposibles y caipirinha en mano, cualquier seguidor que se precie daría un like a estas publicaciones.