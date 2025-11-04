Una herramienta digital medirá el impacto social del sector

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

El Evento Estratégico sobre Sostenibilidad Social en el Turismo de Canarias, organizado por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Gesprotur, ha puesto de manifiesto el compromiso del archipiélago con la sostenibilidad e innovación en el sector turístico.

Así lo destacó la consejera de Turismo y Empleo del Ejecutivo autonómico, Jéssica de León, durante la inauguración de este foro, que reunió en Las Palmas de Gran Canaria a profesionales del sector turístico, administraciones públicas, expertos en sostenibilidad, empresas del sector y ciudadanía para diseñar de forma conjunta un modelo turístico responsable y sostenible para Canarias.

Jéssica de León señaló que «este evento es una muestra más del reto que nos propusimos hace ahora dos años, poner al residente en el centro de todas nuestras políticas».

En este sentido se refirió a «un turismo que sea más equilibrado en los ámbitos medioambiental, económico y, sobre todo, social» e indicó que «el turismo debe seguir siendo el motor del bienestar de los canarios, pero debe hacerlo a través de una profunda reflexión».

Para la consejera, «este foro nos ofrece una oportunidad única para poner la participación ciudadana al servicio de la gestión turística y hacerlo de la mano de la innovación tecnológica, otro de los pilares sobre los que hemos asentado nuestras políticas: la transformación digital del destino».

En este marco, la titular de Turismo hizo hincapié en el momento actual «donde los datos, la inteligencia artificial y la tecnología nos ayudan a tomar decisiones más precisas, a anticipar tendencias y a gestionar mejor los recursos del territorio».

En esta línea, se refirió a la herramienta digital presentada hoy y que permitirá medir y mejorar el impacto social del turismo en las islas impulsando la participación. De León aseguró que «la tecnología y los datos nos permiten tomar decisiones más precisas, anticipar tendencias y gestionar mejor nuestros recursos».

Además, anunció que el próximo 28 de noviembre, en el marco de la Conferencia Internacional de Turismo Sostenible, que se celebrará en Lanzarote, «Canarias renovará el compromiso que se inició 30 años atrás en la misma isla y que se convirtió en un referente internacional en la defensa de un turismo comprometido con su entorno».

«Aquel compromiso marcó el inicio de una manera distinta de entender el turismo: más responsable y humano», prosiguió, «y, ahora, firmaremos de nuevo la Carta Mundial reafirmando que Canarias lidera, una vez más, el camino hacia un turismo que cuida, regenera y avanza».

La consejera de Turismo y Empleo hizo hincapié también en la reforma del marco normativo turístico canario «formado en gran parte por leyes y decretos de entre diez y treinta años», aseguró.

«Hemos iniciado la redacción del borrador de la nueva Ley de Ordenación del Turismo de Canarias y en breve el Parlamento aprobará la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Canarias, más conocida como la ley del alquiler vacacional».

Por su parte, el consejero delegado de Gesprotur, Ignacio Solana, destacó que la herramienta digital Canarias Avanza, financiada por la Unión Europea, nace para escuchar y conectar a las administraciones, empresas, residentes y visitantes. Queremos conocer el impacto real del turismo en la sociedad canaria. Cuantas más personas participen, más sólida será la estrategia común que construiremos entre todo».

Solana añadió que «el turismo no se puede medir sólo en cifras de llegadas o el gasto, sino también en bienestar, convivencia y equilibrio social».