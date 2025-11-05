El Grupo Loro Parque llega a la World Travel Market con importantes novedades en todos sus negocios La compañía vive un 2025 lleno de grandes acontecimientos, como el «baby boom» del Loro Parque, la reapertura del Hotel Botánico tras una reforma integral y su reconocimiento por octava ocasión al mejor Hotel con Spa de Europa y el Mediterráneo por Condé Nast Johansens, o el décimo aniversario de Brunelli's.

El Grupo Loro Parque regresa a la World Travel Market con el objetivo de presentar sus principales novedades al mercado británico y continuar afianzando su posición como referente del sector turístico en las Islas Canarias.

«Todos los negocios de nuestra compañía gozan de una excelente salud. En este 2025, millones de clientes han puesto en valor nuestra apuesta por un ocio sostenible y de calidad. Una parte muy importante de nuestra clientela procede de Inglaterra, y estamos encantados de compartir con este mercado todo lo que tenemos para ofrecer», explica Wolfgang Kiessling, presidente del Grupo Loro Parque.

Importantes novedades en el Grupo Loro Parque

Loro Parque ha vivido un auténtico baby boom, registrando nacimientos en más de diez especies durante los últimos cinco meses. Entre ellos destaca el nacimiento de Teno, la nueva cría de orca que ha conquistado los corazones de los visitantes y ha establecido un vínculo muy especial con Morgan, su madre.

Siam Park también está atravesando un año de ensueño. Sus Siam Nights han batido el récord absoluto de visitantes, con más de 100.000, consolidándolo como uno de los eventos más populares de las noches del verano en Canarias. Además, ha recibido por decimocuarta vez el European Star Award como mejor parque acuático de Europa.

Por su parte, Poema del Mar ha recibido un año más el Traveller's Choice Award de Tripadvisor gracias a las valoraciones positivas de sus visitantes. Este galardón lo sitúa dentro del 10% de los mejores acuarios del mundo. Asimismo, ha inaugurado nuevos espacios, como la exhibición de ranas del lago Titicaca y la de corales de agua fría.

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden reabrió sus puertas en julio tras acometer una profunda reforma de sus habitaciones y del restaurante La Parrilla. Asimismo, acaba de recibir, por octava ocasión, el premio al Mejor Hotel con Spa de Europa y el Mediterráneo por Condé Nast Johansens. De esta manera, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden reafirma su posición como un destino imprescindible para quienes buscan combinar la tradición canaria con una hospitalidad de primer nivel, invitando a todos a disfrutar de una experiencia renovada en el corazón de Puerto de la Cruz.

Brunelli's Steakhouse cumplió recientemente su décimo aniversario. A lo largo de esta década, el restaurante no solo ha conquistado a los amantes de la carne con su propuesta única y su horno Southbend —único en Canarias y capaz de alcanzar los 800 °C—, sino que también ha revalidado por cuarta vez su distinción como «Restaurante Recomendado» en la Guía Michelin 2025. Además, su experiencia culinaria dará un nuevo paso el próximo año con la apertura de un nuevo local en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad.

Loro Parque Fundación salva a 6 nuevas especies de la extinción

Por su parte, Loro Parque Fundación sigue logrando hitos en el campo de la conservación de las especies. Recientemente ha confirmado la reducción del grado de amenaza de 6 especies de caracoles endémicos de Canarias. El próximo año, la ONG superará los 30 millones de dólares de inversión histórica, en más de 300 proyectos de protección de la naturaleza en todo el mundo.