Fuerteventura busca el turismo británico de invierno en Londres El Patronato de Turismo majorero acude a la WTM avalado por el aumento del 4,7% en conectividad aérea regular con Europa

El Patronato de Turismo acude a la 45ª edición de la Feria Internacional World Travel Market (WTM) de Londres que abre sus puertas esta semana entre los días 4 y 6 para tomar el pulso al mercado británico, posicionarse en los mercados tradicionales y tratar de diversificar demanda, con la buena noticia de que ya se recupera al mercado escandinavo tras tres años.

Los indicadores de los tres primeros trimestres del presente año y las previsiones para el invierno 2025-2026 demuestran la fortaleza de Fuerteventura como destino de invierno, con un crecimiento del 4,7% en conectividad aérea regular en un contexto de crecimiento moderado.

La consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Marlene Figueroa, se traslada a Londres para representar a la isla en esta prestigiosa feria, la última importante del año que abre la temporada, escaparate clave para la industria en donde surgen oportunidades y debates sobre el futuro del mundo del ocio y los viajes. La acompaña el equipo del Patronato de Turismo, responsable de la promoción turística de la isla, y los concejales y concejalas de turismo de los municipios de Fuerteventura y representantes profesionales y empresariales del sector alojativo y de ocio de la isla.

Marlene Figueroa considera muy importante estar atentos a las tendencias de unos mercados en transformación, marcados por la incertidumbre económica y por nuevas dinámicas como el auge de destinos competidores, la recuperación del paquete turístico entre los jóvenes, la mayor propensión a reservar en el último momento o el creciente papel de la inteligencia artificial en la planificación de los viajes.

La WTM de Londres, ha seguido diciendo la consejera de Turismo, «es siempre una buena oportunidad para conocer lo que está pasando en esta industria, como se transforman las demandas y reimaginar los viajes en un mundo cambiante, que es uno de los lemas del programa de debate de este año. Estamos tratando de sensibilizar, involucrar y conectar con los nuevos públicos, abrir nuevos mercados mediante la integración de las tecnologías emergentes y fomentando la resiliencia y la sostenibilidad del sector a largo plazo».

Ante la cercanía de la feria londinense, la consejera insular Marlene Figueroa trae a colación la aportación económica del turismo en Fuerteventura. «Los puestos de trabajo vinculados al sector servicios han crecido este año y nos permitirá superar la cifra de 52.000 empleos, de los que más del 20% están empleados de forma directa en establecimientos alojativos». de 2024.

La industria en su conjunto facturó más de 3.500.000 millones de euros en 2024 en Fuerteventura, de los que aproximadamente unos mil millones son ingresos totales que se quedan en la isla y otro porcentaje importante son impuestos directos e indirectos que revierten después sobre la sociedad.

Las ratios de ocupación están por encima del 90% en los establecimientos hoteleros en Fuerteventura, continúa en su análisis Marlene Figueroa. Las estancias, los precios, la rentabilidad y el gasto en destino también están como nunca antes. «Son datos y cifras muy positivas que nos dan una idea sobre lo importante y trascendente que es esta industria para nuestra isla».

En este sentido, el objetivo del Cabildo es promover una mejor redistribución de los beneficios turísticos, «influyendo allí donde sea necesario porque tenemos que conseguir que el turismo repercuta más directamente en la economía local, que sirva para mejorar realmente la calidad de vida de los que vivimos aquí».