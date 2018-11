Fricciones entre Castellano y la oposición por las cuentas en Turismo, Cultura y Deportes

Para promoción turística se destinarán 18.757.361 euros y en cuanto a cultura, el Festival de Música recibirá 1.300.000 euros y la joven orquesta de Canarias, 470.000.

La diputada de Podemos Natividad Arnáiz advirtió de que el Gobierno de Canarias concede la misma cantidad de dinero -unos 7,8 millones de euros- para una obra que no tiene consenso social, el muelle de Agaete, que para proteger el patrimonio cultural de las islas, a su juicio condenado a desaparecer al igual que los yacimientos «por la nefasta gestión de las instituciones».

Juan Márquez, del mismo grupo, preguntó al consejero si éste es el presupuesto que quería porque si lo es «es que no entiende la importancia de la cultura y si no, es que usted no pinta nada en este Gobierno».

A su juicio, el Gobierno canario ha despreciado una vez más a la cultura, donde CC no ha hecho más que «recortes ideológicos» para evitar generar capacidad crítica en el pueblo.

«Estamos hartos de la política de marketing y de maquillaje de CC porque este presupuesto es una miseria», afirmó Márquez, para quien el Gobierno regional resulta «incompatible» con el desarrollo cultural, un aspecto que considera «un florero» y lo ve como «clientelismo» para contentar a determinadas personas.

Por el grupo Socialista la diputada Rosa Bella Cabrera acusó al Ejecutivo regional «de no hacer nada para que todo siga igual» y dijo que en material cultural los presupuestos no son objetivos ni equitativos, arrojan una falta total de confianza en el sector y causan un deterioro grave del acceso de los ciudadanos a la cultura.

Añadió que las entidades privadas del sector son «maltratadas» en las cuentas, opinó que el Gobierno canario considera la cultura más un problema que una solución y dijo a Castellano que «todo cambia, pero llama la atención que los cambios sean a peor».

Por el grupo Popular el parlamentario Agustín Hernández dijo que pese al apoyo del PP a las cuentas autonómicas éstas merecen algunos reproches por tener cuestiones mejorables, entre ellas, el muy bajo nivel de ejecución en materia turística pese a los números «apabullantes» del sector en la economía canaria.

La diputada de Nueva Canarias Gladys Acuña señaló que en las partidas de este departamento «no es oro todo lo que reluce» y concretó que el área de turismo sólo representa el 0,86 por ciento del total del presupuesto autonómico pese a que supone el 35 por ciento del PIB regional.

Discrepó del «explosivo aumento» en un 60 por ciento de las inversiones en infraestructuras turísticas porque, añadió, no suponen esfuerzo inversor alguno por parte de la Comunidad Autónoma sino que son transferencias del Estado.

Por parte del grupo Nacionalista Canario José Manuel Pitti reprochó «a socialistas y podemitas» que se hayan «aliado» contra el progreso de las islas, mientras que Juan Manuel García Ramos criticó el lenguaje «apocalíptico» de la oposición, ya que las prioridades del Gobierno desde la crisis son los servicios públicos esenciales.

El consejero Isaac Castellano replicó que los recursos «son los que son y cuando se gobierna se tienen que tomar decisiones», pero añadió que en cultura ha habido un incremento sustancial en un 74 por ciento y en un 120 por ciento en materia deportiva.

Castellano dijo que le sorprenden especialmente las crítica «de quienes formaron parte del Gobierno al inicio de la legislatura y fueron partícipes de la forma en que se distribuyeron los recursos».

El diputado del grupo Mixto Jesús Ramos consideró que falta mucho por hacer en cuanto a las inspecciones en el sector turístico y que se garantice un empleo de calidad en este ámbito, al tiempo que recordó que «estamos en el mismo punto» que al principio de la legislatura en cuanto a la revisión del decreto del alquiler vacacional.

El consejero replicó que controlar que sea reglada y cumpla la normativa la oferta de alquiler vacacional que se deriva por las plataformas del sector es una cuestión esencial que se quiere garantizar.

Añadió también que lo razonable es que avancen de forma paralela la tramitación del borrador del decreto de alquiler vacacional y la ley de modernización turística, pues esta última incorporará aspectos relativos a la vivienda vacacional.