FeelTourist- innovacion y digitalización hotelera en la experiencia del cliente

Empresa dedicada a la planificación, diseño y desarrollo de herramientas de comunicación digital, Digital Signage, está formada por un grupo de expertos analistas, diseñadores y desarrolladores con la misión de ayudar a las empresas, hoteles , C. comerciales, parques temáticos, convenciones etc. a dar a conocer su concepto, sus servicios y productos a través de medios digitales, conocer los gustos del cliente para crear una experiencia que los fidelice. FT se presenta como la aliada perfecta para cualquier empresa que esté en proceso de reconversión de cultura analógica a la digital en todo lo que respecta a la comunicación con el cliente, realizando a cada empresa un proyecto a medida según sus necesidades y pueda diferenciar su concepto con respecto a la competencia.

FeelTourist presenta una solucion experiencial y digital completaal hotelero

Imaginemos nuestras próximas vacaciones, planificando la agenda de nuestro viaje antes de llegar al hotel elegido, con Feel Smart el app de Feel Tourist, insertamos las actividades del Hotel y del destino en la agenda, hacemos Check in on line y nos bajamos el código WIFI para agilizar nuestra llegada y Check in antes de llegar.