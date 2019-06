Fam trip de GEA: Hoteles THe en Lanzarote

El pasado 17 de mayo, llegaron a Lanzarote, 14 agentes de viajes asociados al grupo GEA, seleccionadas entre sus mejores agencias de ventas al destino de Lanzarote. El objetivo de esta visita era el de conocer de primera mano la isla de Lanzarote, sus atractivos turísticos y conocer los establecimientos que Hoteles THe tiene en la isla.

Se alojaron en el Hotel THe Volcán Lanzarote y visitaron el Hotel THe Mirador Papagayo, ambos en Playa Blanca. Se desplazaron a Puerto del Carmen para conocer también los Apartamentos Morromar y Las Gaviotas THe Home Collection, y finalmente los Apartamentos Oasis y Rosamar THe Home Collection.

Con una apretada agenda, estos agentes también tuvieron tiempo de disfrutar de la visita al Parque Nacional de Timanfaya, degustación de vinos y quesos típicos en las Bodegas Martinón, así como de hacer una ruta en waterbus a Puerto Calero. Todo esto con la colaboración Travelplan y Turismo de Lanzarote.

En esta ocasión los participantes del fam trip han sido: Viajes Mochila o Maleta de Málaga; Etnia Viatges de Alginet, Valencia; Maroceana Viaes de Alicante; Viajes A Tiempo de Almería; Viajes Tourvegal de Don Benito, Badajoz; Viajes Itsaslur de Pamplona; Viajes Avalon de Almería; Leitour Viajes de Almería; Viajes Puerta de Sevilla de Dos Hermanas, Sevilla; y Viajes Red 4 de Granada.

Después de este fin de semana cargado de actividad, todos estos agentes, pueden ahora asesorar de forma directa a sus clientes que se interesen por el destino Lanzarote.

Ha sido un placer para Hoteles THe el poder enseñarles este fantástico destino.

