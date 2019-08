«Es un reto ser consejera en una etapa turística de ‘vacas flacas’»

— Llega a la Consejería de Turismo tras su etapa en el Senado, ¿teme arrepentirse con el cambio?

—Del Senado solo puedo hablar cosas positivas. Creo que es una cámara maravillosa y puntera. Es cierto que precisa una reforma para dotar de más fuerza vinculante a los acuerdos que allí se toman. Abandono el Senado con nostalgia pero afronto una nueva etapa en la que creo que voy a ser más eficiente y directa en la consecución de resultados para Canarias, que es nuestra tierra y para la que quiero trabajar. Estoy contenta por este nuevo reto y espero no solo cumplir las expectativas sino superarlas.

— ¿Es por tanto contraria a aquellas voces que piden la eliminación de la Cámara Alta?

— Por supuesto porque aporta tintes territoriales a las leyes que se aprueban en Madrid y además he visto que demandas allí planteadas se han materializado luego, como el Plan Integral de Empleo de Canarias. En el Senado se hacen muchas cosas aunque solo se recuerda por la votación del artículo 155.

— Dice que puede desarrollar un buen trabajo en el área de turismo, ¿tiene ya claro qué hacer para mejorar las cifras?

— En primera lugar, con carácter inmediato no tenemos una solución de hoy para mañana como en cualquier consejería o estrategia que se precie eficiente pero sí una serie de líneas estratégicas. Por un lado, la mejora de las inversiones en infraestructura turística en todas las islas y aumentar la promoción de las Islas Canarias. Partimos del dato de descenso en el número de turistas y creo que hay que fomentar la promoción del archipiélago en la vertiente exterior, con carácter nacional e internacional. Hay que valorar todos los datos y ser conscientes de que hay mercados competidores que han vuelto a abrir tras los conflictos que han tenido y tenemos que competir con eso. La promoción exterior debe ir orientada a recuperar los mercados que caen y abrir nuevos y también nuevas rutas. La conectividad es clave. A nivel interior, la bonificación al 75% ha beneficiado mucho. Hay muchas familias que no habían viajado nunca antes entre islas y ahora lo hacen. Esto ha venido bien pero se puede hacer mucho más. Hay que reforzar la marca Islas Canarias y dentro de ésta, ofertar cada una de las ocho islas que son ocho joyas totalmente diferentes, con bondades y oportunidades propias. También consideramos importante hacer microsegmentaciones del mercado.

—¿Barajan ya algún nuevo mercado al que dirigirse?

— Aún no nos ha dado tiempo pero ese es el objetivo. También consideramos importante insistir y promocionar que somos un territorio turístico sostenible. La lucha por el cambio climático es importante y aquí tenemos que evidenciar que se toman acciones en el área turístico en este sentido. Por ejemplo, está el movimiento de la vergüenza a volar por las emisiones de C02 que emiten los aviones. En este sentido, tengo en mente adoptar alguna estrategia, hay que definirla bien, para mandar el mensaje al turista de que aquí se lucha contra el cambio climático y se toman acciones para combatir las emisiones de los aviones. De esta forma no perderíamos visitantes por esa vergüenza a volar que tenemos que combatir de alguna forma.

— Perdemos turistas alemanes y escandinavos, con situaciones preocupantes ya en islas como Fuerteventura, mientras el brexit previsto para el 31 de octubre amenaza a un turismo británico que va a sufrir, ya está pasando, una devaluación de la libra. ¿Tiene solución a esto el Gobierno?

— De momento el turista británico parece que quiere seguir viniendo a Canarias pero la casi realidad de un brexit duro está ahí. La comisión de seguimiento es importante y estamos gestionando un próximo encuentro pero, con dos semanas en el cargo, aún no he tenido tiempo de llegar a ese nivel. Tenemos que ponernos manos a la obra porque es inminente. Hay que analizar la situación para ver cómo actuar.

— ¿Está preparada para afrontar la etapa de vacas flacas en la que entra el sector turístico?

— Lejos de planteármelo como algo deprimente me lo planteo como un reto que me motiva de mejora de nuestra tierra y el sector turístico. Todo pasa a base de estudiar, trabajar concienzudamente y reunirse con todo el sector. Ver datos y analizar las estrategias que funcionan y cuáles no. Hecho ese análisis, tomar medidas.

— En este contexto de desaceleración, caída del consumo y de ingresos, ¿convienen nuevos impuestos como la tasa turística o una subida del IGIC? Porque la teoría económica dice que no.

— En este contexto parece una contradicción. A mi lo que me gustaría aclarar es que no hay nada cerrado, ni pactado ni debatido. La competencia es del consejero de Hacienda (Román Rodríguez) pero afecta a mi sector y por tanto, estaremos de la mano negociando con todo el cuatripartito porque existe buena sintonía. Pero antes de nuevos tipos impositivos hay que tomarlo con prudencia y calma y escuchar a todas las partes. Y con el IGIC es lo mismo. Hay que valorar todo.

—¿Cree que los empresarios canarios han hecho los deberes en estos años de récord turístico?

— Hay de todo en el sector empresarial. Hay partes que han hecho una apuesta potente y han usado los recursos de bonanza para mejorar y hay quien no ha hecho los deberes.

— Habla de mejorar la oferta pero hay empresarios con inversiones millonarias esperando luz verde para nuevos proyectos, como es el caso de Lopesan en el sur de Gran Canaria, que ha tenido que llevar sus inversiones al Caribe. ¿No debería hacer el Gobierno por acabar con las trabas?

— Se puede construir pero hay que tener en cuenta el criterio medioambiental. Se puede seguir construyendo pero respetando el medio ambiente y el criterio urbanístico, que no nos lo podemos saltar. El Gobierno tiene competencias pero también cabildos y ayuntamientos y cada uno sabe con qué criterios ha hecho su planeamiento.

— Las islas de La Gomera y El Hierro son las que menos desarrollo turístico han tenido hasta la fecha. ¿No cree que crecer puede conllevar pérdida de su riqueza ambiental?

— El Hierro y La Gomera han estado abandonadas desde un punto de vista turístico aunque no por los cabildos y ayuntamientos. Su modelo debe estar orientado al turismo rural y medioambiental pero esto no les impide crecer. El crecimiento no es una obra masificada de un hotel en determinado sitio. Puede ir de la mano de crear más entorno de viviendas rurales que siga preservando nuestros valores. No se trata de masificar y destruir el entorno.

—El alquiler vacacional es un tema que preocupa en Canarias. Ha repercutido en la subida de los alquileres en las islas y el fenómeno no acaba de tocar techo. ¿Contempla algún tipo de medida para atajar el problema? ¿Recurrirá el Gobierno a instancias europeas para evitar su uso en zonas turísticas?

— El alquiler vacacional existe y no se puede eliminar. Si pretendemos prohibirlo buscarán cualquier subterfugio para seguir funcionando. Tenemos que convivir con él y ver cómo lo hacemos porque las circunstancias de cada isla y municipio son distintas. No va a llover a gusto de todos pero en este tema hay que descender y hacer una labor conjunta con cabildos y ayuntamientos.

— Así que desde el Gobierno regional no se puede hacer mucho.

— Podemos colaborar con ellos pero las competencias son de cabildos y ayuntamientos. Vamos a ir de la mano pero yo no puedo invadir competencias. Desde el Gobierno de Canarias se puede esperar reflexión, debate, análisis de cada caso y ya estudiaremos las medidas.

— Respecto a otra de las áreas que lleva, el comercio, me gustaría centrarme en el comercio electrónico. Su avance depende mucho de medidas vinculadas a la Consejería de Hacienda, pero por la parte que le toca, ¿maneja alguna medida para lograr que los canarios dejen de ser ciudadanos de tercera en el e-commerce?

— A mi me da mucha rabia ver cuando voy a comprar algo que no se envía a Canarias. Me molesta mucho. Hay que analizar la situación también porque no todo el comercio está a favor y es necesario hablar con todo el mundo. No quiero decir que los empresarios que no estén a favor del comercio electrónico se vayan a salir con la suya pero hay que escucharlos.

— Pero vivimos en un país de libre competencia y no se puede impedir que un canario compre lo que quiera por internet mediante la imposición de obstáculos fiscales y trabas.

— No es incompatible una cosa con la otra. Se deben abrir mesas de debate de todos los sectores y podemos llegar a acuerdo. Hay que ver cómo el pequeño comercio tiene su salida y el consumidor puede comprar libremente.

— ¿Tendrán que pedir las cámaras de comercio nueva prórroga a Madrid para llegar a tiempo al plazo fijado para estar constituidas?

— Confiamos en la diligencia de las cuatro cámaras para afrontr el proceso de renovación y adaptación cumpliendo los plazos.

— Finalmente, en el área industrial, sustituye a Pedro Ortega, una persona alabada dentro y fuera del sector por su labor en la Consejería. ¿Hacia dónde dirigirá sus esfuerzos?

— Pedro Ortega hizo un magnífico trabajo. Tiene mi admiración profesional, personal y política. Se nota de donde venía por cómo llevó la cartera. Ahora a mi me toca actualizar la estrategia industrial 2019-2020 y me gustaría seguir con la línea de subvenciones de regeneración de áreas industriales, la creación allí donde no hay y seguir apostando por el sello identitario de las islas del Elaborado en Canarias.