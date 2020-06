El día de 2 de julio es el día Gold

Todas las medidas que componen este dossier cumplen con la guía de normas recomendada por el Instituto para la Calidad Turística Española, ICTE, la Organización Mundial de la Salud, OMS y las autoridades sanitarias competentes.

Los principales puntos del protocolo implementado por Gold y HS Consulting tratan de asegurar el distanciamiento social, puesta en marcha de protocolos de limpieza y desinfección, y medidas de identificación de personas vulnerables. Gold siempre ha trabajado diferentes canales de comunicación que faciliten la convivencia dentro del hotel, y en esta línea, se seguirá facilitando al cliente su estancia y siempre garantizando que se están tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar su salud. Además, el equipo ha realizado un gran esfuerzo para garantizar al cliente que la experiencia Gold estará tan presente como antes.

De este modo, podrán realizar el “Check in online”, con el objetivo de reducir al máximo el contacto físico entre personas y las superficies de áreas comunes, los clientes dispondrán de numerosos puntos de gel hidroalcohólico y tanto el agua, como el aire, estarán purificados e higienizados. Las zonas comunes del hotel estarán acondicionadas y contarán con abundante información señalética que facilitará el distanciamiento social, a través de controles de aforo y medidas de protección activas o pasivas. Por parte del personal dispondrá de todo tipo de equipos de protección individual en función de la labor que desempeñen. Además, HS Consulting se encargará de actualizar cada una de las medidas de higiene, así como su correcta puesta en marcha.

Además, se está trabajando en un sistema de apertura de habitaciones contactless, de manera que el cliente de Gold, pronto no necesitará llave para acceder a su habitación, construyendo más sobre la experiencia móvil del cliente y reduciendo elementos con todo lo que ello conlleva, entre otras cosas, seguir desarrollando sus políticas de sostenibilidad.

La apertura de Gold viene acompañada por la de su partner gastronómico, La Palmera Sur, que abrirá sus puertas el día 1 de julio. La Palmera, uno de los restaurantes referente de Gran Canaria, tiene preparada su reapertura un día antes que el hotel con todas las medidas de seguridad implementadas y con novedades en carta.

Cabe destacar que el Hotel Gold by Marina recibió por segunda vez el TUI Umwelt Champion 2020 que reconoce a los mejores establecimientos a nivel internacional que destacan por acciones en gestión energética, compromiso social y ecológico, comunicación y formación del personal. Además, ha sido galardonado por el touroperador alemán con dos premios más: el TUI HOLLY, por quinta vez y el TUI Top Quality 2020, por tercera. El premio TUI Umwelt Champion 2020 es la mayor acreditación que otorga TUI a aquellos hoteles que no solo ofrecen una experiencia única en atención y servicios, sino que lo hacen desde el máximo respeto por el entorno donde se ubican. Para poder optar a este galardón, todos los hoteles que se presentan tienen que entregar un certificado que verifica su sostenibilidad, aprobado por las inspecciones in situ realizadas por una empresa externa, como es el caso de Travelife Gold.

Desde la apertura del hotel de Playa del Inglés siempre han trabajado en iniciativas sostenibles y la obtención de estos reconocimientos es garantía de la mayor satisfacción del cliente ya que es fruto de la encuesta que TUI realiza entre más de medio millón de sus clientes para conocer cuáles son, según su opinión y experiencia, los mejores hoteles del mundo para disfrutar de unas vacaciones de calidad. “Ahora vienen nuevos retos y seguiremos adaptándonos a las nuevas necesidades del mercado que es lo que nos ha hecho crecer y ser más exigentes con nosotros mismos”, asegura Renaud, director de Gold by Marina.