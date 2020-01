2019 dejó un incremento de 38.000 viajeros

El concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, avanzó la pasada semana que la capital recibió 713.923 cruceristas en 2019, haciéndose eco de las cifras que maneja el Puerto de Las Palmas y el Observatorio Turístico de la ciudad. El dato supone un incremento de 38.003 viajeros respecto a los 675.920 que recalaron el año anterior, lo que se traduce en un aumento del 5,6%.

Los números, a tenor de las previsiones que hace tanto la Autoridad Portuaria como el Consistorio capitalino, van al alza, no en vano solo en lo que va de enero de este recién estrenado 2020 el muelle de Santa Catalina ya ha sumado 19 escalas de estos grandes buques de pasajeros. De hecho, para hoy mismo está prevista la visita de uno de ellos, el Mein Schiff Herz -anteriormente conocido como Mein Schiff 2-. Un crucero operados por TUI Cruises y consignado por Hamilton & Cia con capacidad para 1.912 pasajeros y con una tripulación integrada por 780 personas.

Sin embargo, Quevedo recuerda que se trata de un tipo de turista que no viene expresamente a conocer la ciudad. «El problema que tenemos con los cruceros es que los cruceristas son personas que no vienen a ver la ciudad, van a hacer un crucero», explica. De ahí que reconozca lo complejo de conseguir que abandonen el barco y se decidan a visitar la urbe. «Sacarlos del barco no es fácil», señala.

En el mismo sentido, apunta que el reto es lograr que accedan a información sobre lo que la capital grancanaria ofrece al visitante y que ésta le resulte lo suficientemente atractiva como decidirse a salir del recinto portuario para conocer la playa de Las Canteras o el casco histórico, pero también espacios que aportan un plus en la oferta tradicional de sol y playa como puede ser una visita al Museo Canario o al Jardín Viera y Clavijo.

«Por eso iniciamos las rutas», explica el edil capitalino en referencia a las guías que ha editado el Ayuntamiento capitalino en la que se muestra al viajero diferentes propuestas sobre lo que se puede hacer en la ciudad. Entre ellas figura Néstor, Modernismo y Neocanario, que plantea una visita autoguiada por 30 edificios diseñados o inspirados por Néstor Martín- Fernández de la Torre; o Arquitectura moderna y contemporánea, un recorrido por 50 inmuebles del patrimonio cultural de la capital de los siglos XX y XXI.

Pero cree que su difusión precisa de la «sensibilidad de los operadores turísticos».

Una temporada que roza las 250 escalas

Previsión.

La previsión de cruceros de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para la temporada de cruceros 2019-2020 eleva a 249 las escalas previstas de estos grandes buques de viajeros en el muelle de Santa Catalina. Sin embargo, hay que recordar que estas llegadas no se confirman hasta 24 horas de la fecha prevista. Además, la ciudad suma visitas de cruceros más allá del periodo que va de noviembre a abril.

Habituales.

El puerto capitalino recibe esta temporada en sus instalaciones barcos que resultan familiares para la ciudadanía, como el Aurora, el Independence of the Seas, los AIDAstella y AIDAcara, el Mein Schiff 3, el Ventura, el Ocean Majesty o el Balmoral. Son buques de viajeros que en su mayoría tienen como puerto de origen o destino islas como Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife o La Palma, además de Cádiz o Funchal.

Actividades.

La capital grancanaria, a través del área de Turismo del Ayuntamiento, apuesta los fines de semana de escala de cruceros por actividades que acerquen al visitante la cultura local, como las actuaciones folclóricas programadas en Santa Catalina, el Pueblo Canario o la plaza del Pilar Nuevo. Asimismo se trabaja para difundir las rutas existentes sobre el modernismo, la arquitectura o la ciudad de Galdós.