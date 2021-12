Para chuparse los dedos, otra vez

Con mimo.Con gusto.Con sabor. Con tradición. Con un toque moderno. Con uno internacional. No hay fronteras para la gastronomía canaria.

Lo mismo se puede degustar un potaje de jaramagos, que una vieja hervida y con mojo verde de cilantro. ¿A qué ya se le está haciendo la boca agua?

Reza el dicho que al hombre, y a la mujer, se le conquista por el estómago. Y ahí, en ese terreno, somos de los mejores. Le ponemos pasión. La crítica gastronómica que es Itziar Alvar Gónzalez lo tiene claro, «las Islas Canarias saben a mojo, a carne de cochino, a pella de gofio, a quesos y a vino dulce. A cherne, a almogrote, a plátano y a miel de palma. Lo leí hace varios años y no puedo estar más de acuerdo», explica.

Y es que la cocina canaria puede ser considerada como la más original y cosmopolita de España, pues junto a los platos de evidente inspiración peninsular, presenta recetas que muy bien pudieran ser consideradas latinoamericanas o africanas, y junto a ello soluciones totalmente originales y autóctonas. 'debido al clima privilegiado, la riqueza de frutos de su tierra y las ricas costas con abundante pesca, la cocina canaria se presenta suculenta y ligera al mismo tiempo.

Su receta más conocida bien pueden ser las papas arrugadas con mojo picón. Una comida simple donde las haya pero que se ha ganado el puesto de ser el aperitivo por excelencia de las Islas Canarias.

No hay quién no conozca este plato y su salsa se ha extrapolado conquistando la Península. El mojo, con ajo, aceite, pimiento, comino, piconas, sal y vinagre, en su versión más tradicional, puede acompañar a todo tipo de platos y es la salsa de la tierra. Y la papa, con 'denominación de Origen Protegido´, que no hay más que hervirla y que podría hacerla cualquiera, pero el tema de arrugarla, eso es arte canario.

Hay tantas variedades casi como adjetivos: papa negra, papa bonita, melonera, borralla... Cada una con su sabor único.

En este ranking de canariedad, el gofio también opta a un primer puesto muy disputado.

Posiblemente se trate del alimento más antiguo que existe en las Islas y es una parada obligatoria el sentarse a la mesa y probarlo durante las vacaciones.

Durante siglos, esta mezcla de granos tostados y molidos a la piedra con una pizca de sal fue la base de la gastronomía canaria gracias a su gran aporte calórico. Ya sea escaldado, hecho pella o dentro del potaje.

El gofio hay que probarlo y disfrutarlo.

Cierra el podio de los productos más conocidos de la tierra, el plátano, con motitas, el de Canarias. Las plantaciones a menos de 300 metros sobre el nivel del mar y los 22 grados de media todo el año consiguen el milagro de la maduración perfecta.

Los más de cinco siglos cultivando plátanos y la permanente búsqueda por perfeccionar las plantaciones han hecho de este cultivo un estilo de vida y una bandera de la que todos los canarios se sienten orgullosos.