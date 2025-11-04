Carlos Álamo: «La demanda de viajes del Reino Unido a Gran Canaria se mantiene boyante»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 23:25 Compartir

–¿En qué situación se encuentra el mercado británico con Gran Canaria?

–Las perspectivas que manejamos desde Gran Canaria son positivas, ya que sigue respondiendo muy bien a nuestro destino. En el 2024 superamos el millón de visitantes británicos y representa el primer mercado para la isla, por delante de alemanes y nórdicos. Esto se debe a que Gran Canaria cuenta con una oferta que apela a los gustos del cliente británico actual, atraídos por la oferta tradicional de Sol y Playa y por nuestro clima, como también por nuevos productos: como una gastronomía renovada, la oferta de ocio, las opciones infinitas para practicar deporte al aire libre y para el turismo activo o la oferta familiar. Gran Canaria es hoy un destino multiproducto, con una oferta cultural y natural de gran interés. Todo esto tiene un efecto claro en nuestra economía, en el empleo, a través del gasto que deja el turista. Hemos cerrado el anterior ejercicio con más de 6.000 millones de euros facturados. Lo más importante es que crecemos en calidad y que estos ingresos se distribuyen, en mayor proporción que antes, por los 21 municipios. Es algo que buscamos a través de acciones que incentivan la movilidad del turista y porque encuentran productos de calidad que motivan un mayor gasto. Para nosotros, esta es una prioridad estratégica.

–¿Qué análisis hace cuando parece que la industria turística muestra síntomas de ralentización?

–Es cierto que estamos cerca de alcanzar nuestro techo y que no se puede crecer eternamente, ya que estos límites los define nuestra capacidad alojativa y tenemos unos índices de ocupación elevados. Por lo tanto, mucho más no vamos a poder acoger. Pero la demanda continua boyante, al menos así está siendo en el caso de Gran Canaria. Los números continúan siendo positivos. A pesar de la situación económica del Reino Unido, los principales operadores turísticos británicos han aumentado su capacidad. Todo esto repercute en que el gasto turístico de los clientes británicos en Gran Canaria, valorado en 1.250 millones de euros en el ejercicio de 2024, con un incremento interanual del 13,5%, represente el 20,8% del total de nuestra facturación. Estos ingresos se alcanzaron con 1.056.707 turistas en 2024, un 11,5% más que en 2023. En relación con el 2025, el verano fue bueno, con casi todos los mercados al alza. Entre ellos 721.956 visitantes del Reino Unido entre los meses de enero y agosto, un 2,46% que en 2024. Todavía estamos a la espera de confirmar septiembre, pero apunta a un aumento del 3%. Con todo, el visitante británico representa ya el 25,5% del total de turistas extranjeros. Los últimos ejercicios han sido los mejores de la serie histórica y confiamos en confirmar, estos días, que continuará en esta línea.

–¿Preocupa el alza de los precios?

–El aumento de precios es una realidad para este sector y para el resto. Es algo que nos afecta a todos. Los costes han aumentado y es normal compensarlo. Lo que nos transmiten los especialistas y nuestros técnicos es que, si bien el incremento de los precios de los paquetes vacaciones preocupa al cliente británico, lo aceptan e incluso aseguran que están dispuestos a más. Lo reconoce el 57% de los encuestados. Está claro que afectará en la planificación de los viajes. Muchos están dispuestos a viajar fuera de la temporada o a hacerlo en un vuelo más económico. Lo que no quieren es reducir la calidad del alojamiento. Lo que se ha visto en los últimos años es que no van a renunciar a su viaje de sol y buen tiempo anual, porque es algo que necesitan.

–¿Qué efecto ha tenido el episodio de turismofobia en este mercado?

–Lo que nos indican los informes es que al turista británico le preocupa cada vez más el problema del ´sobreturismo´. Es un tema que aparece habitualmente en los medios británicos. En destinos como Venecia, sí aceptan que existe el problema, mientras que con Canarias lo perciben más como un problema de gestión. En este asunto, hay que dejar claro que en las encuestas aseguran que no han notado una actitud negativa hacia los turistas en su estancia en Gran Canaria. También cabe destacar que el elemento de la sostenibilidad se ha convertido en un imperativo del sector, porque lo demanda el cliente y los inversores. El 70% de adultos británicos se preocupa por el impacto en el medio ambiente de sus vacaciones. Con el tiempo, será un elemento con mayor presencia en la elección del destino.

–¿Cómo explica el éxito de Gran Canaria?

–Bueno, entiendo que la demanda se está manteniendo gracias a los esfuerzos importantes que está realizando la administración y por la puesta decidida del sector privado a la hora para renovar, de actualizar y ganar atractivo, especialmente en sostenibilidad. Hace poco teníamos un destino maduro, con una oferta clásica que, si bien estaba consolidada, requería de un nuevo impulso para adaptarse a las novedades y demandas actuales del cliente. Nosotros hemos logrado avanzar a través de una oferta diversificada y de alta calidad, que ofrece experiencias ligadas al territorio y a nuestra identidad. Volvemos a ser un destino atractivo, con una amplia y frecuente conectividad, un clima favorable, por la seguridad, por la afinidad cultural y por tener precios competitivos. No obstante, resulta imprescindible seguir invirtiendo en mejorar la calidad y la competitividad del destino, sobre todo para evitar entrar en una guerra de precios con otros destinos.