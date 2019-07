Canarias pedirá a Europa quedar al margen de las ecotasas aéreas

La decisión de Francia de imponer una tasa ecológica al transporte aéreo a partir de 2020 ha encendido las alarmas en Canarias. La medida, que previsiblemente se extenderá a otros países –Holanda y Bélgica ya han anunciado su intención de implantarla– «afectaría gravemente» a un destino hiperdependiente de la conectividad aérea como el archipiélago.

Es la advertencia de los hoteleros, cuya reacción no se ha hecho esperar. El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, José María Mañaricua, anunció ayer que el sector pedirá al Gobierno de España y al autonómico que se unan para convencer a la Unión Europea de que las conexiones con Canarias no pueden verse afectadas por las ecotasas.

«A otros destinos se puede llegar en tren o por carretera, pero en el caso de Canarias no hay alternativas a las conexiones aéreas, por lo que una tasa verde sería muy dañina. Encarecería el transporte aéreo y sin duda provocaría la pérdida de turistas», advirtió Mañaricua.

«Tanto preocupa este asunto, que se tratará a nivel nacional en el Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de la patronal CEOE que se celebrará el 16 de julio, reconoció el hotelero. Allí, Mañaricua y otro representante canario, Santiago de Armas, plantearán la necesidad de reclamar al Gobierno de Canarias y de España «que formen un lobby que defienda ante Bruselas que las conexiones que tengan como origen o destino esta comunidad –cuyas singularidades están reconocidas por su condición de región ultraperiférica–, no se vean afectadas por las tasas verdes».

Una ecotasa europea provocaría «un aumento medio del 10% en el precio de los billetes y un descenso del 11% en la demanda de pasajeros», según consta en el informe Taxes in the field of aviation and their impact de la Comisión Europea. El mismo destaca que el medio ambiente se beneficiaría de una reducción del 11% de las emisiones de CO2.