Canarias espera un invierno que compense un verano «bastante flojo»

La temporada turística de invierno en Canarias llega con la necesidad de ser una época muy fructífera para el sector servicios de las islas. Después de un verano con altos niveles de ocupación en los complejos hoteleros, el resto de negocios esperan que se mantenga esa línea ascendente en el periodo de noviembre a marzo.

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua indicó que «si no se tuerce nada», Canarias disfrutará de una temporada de invierno «muy buena», particularmente entre los meses de noviembre y enero, que son hasta donde están reservadas la mayoría de las estancias. Una tendencia que parece ya estabilizada entre los turistas que visitan las islas, desapareciendo las reservas con más de tres meses de antelación. Para Mañaricua, habrá que seguir prestando mucha atención a la situación de Oriente Medio, que «podría alzar el precio del barril de petróleo a 150 dólares», algo que sería muy perjudicial para la economía canaria.

El presidente de la FEHT destacó que, a raíz de la pandemia y los últimos conflictos, «ha cambiado un poco la forma de pensar de la gente», de manera que, pese a la persistente inflación y los tipos de interés por encima del 5%, sean «muy prioritarias las vacaciones», aún más que antes. En cuanto a los datos de la temporada invernal, Mañaricua aseguró que esperan un final de 2023 y principios de 2024 «muy bueno» y que confían en que continúe hasta abril pero es cauto y avisa de que «es un pensamiento y no una certeza. No tenemos datos objetivos pero hay buenas expectativas».

29 millones de viajeros son los que espera Canarias durante la temporada de invierno. Así lo anunció Aena en sus previsiones para el periodo noviembre-marzo. Esta cantidad de asientos programados por las compañías aéreas en los aeropuertos de Canarias suponen un incremento del 15% respecto a la misma temporada de 2022. Del total, 18,2 millones de asientos corresponden a vuelos internacionales, un 17% más.

Además, explicó que en el sector están pendientes de como vaya a afectar la entrada en vigor de los derechos de emisión, que podrá suponer «un gasto extra de hasta 50 euros por persona». Al mismo tiempo, recibió con buenos ojos la incorporación de Binter a la ruta con Madrid, ya que «liberará más asientos para los turistas nacionales» y es «buenísimo» que haya una «mayor oferta y competencia de vuelos». Por último, mencionó que los mercados alemán y nórdico siguen sin recuperarse totalmente, pero que hay otros países que lo están compensando.

Comercios y restauración

Tras una temporada de verano, en líneas generales, más floja de lo esperado, los distintos locales de comercio y restauración esperan una gran temporada de invierno con afán de recuperar buenos niveles de facturación. Paco, encargado de Fotocine en el Centro Comercial Varadero, es uno de los que se muestra muy optimista de cara a la temporada de invierno indicando que ahora llega «el turista que gasta» y que no solo se deja dinero en bares, algo que ya se ha ido notando durante un mes de octubre «espectacular», con muchos belgas, alemanes y franceses, entre otros. En cuanto a los británicos, Paco comentó que la gente de la tercera edad sí dedica parte de sus fondos a las compras pero que no sucede así con los jóvenes.

El responsable de Fotocine también confesó estar sorprendido ante el buen tirón de octubre a pesar de las crisis que existen en países como Alemania, de donde asegura que «siguen viniendo y gastando». A su vez, ya está notando las consecuencias de que destinos como Egipto o Túnez estén perdiendo clientes a causa del conflicto Israel-Hamás, con una llegada de turistas franceses más elevada de lo habitual. «No hemos tenido nunca un octubre como este». Un octubre muy positivo y unas expectativas altas para el invierno que rescatan lo que ha sido un verano «muy flojo», haciendo en un mes como agosto menos de la mitad de la caja habitual.

Por su parte, Marcos, camarero de Dazzle Bar and Café, expresó que durante el verano el negocio «ha ido bien pero no como otros años», indicando que la temporada estival 2023 no cumplió con las expectativas y estuvo por debajo del año 2022, cuando, recién salidos de la pandemia, había más deseo por salir y gastar. Marcos subrayó que en verano acuden muchas más familias con hijos, buscando las ofertas pero que en invierno llega la gente que consume «botellas de vino, cava. Hay menos trabajo pero más beneficio, corres menos que antes y tienes hasta más propina», subrayó.

Eva, trabajadora de la perfumería Douglas en el centro Boulevard Oasis Beach, destacó que, como suele ser habitual todos los años en estas fechas, existirá una gran afluencia de turistas en los hoteles pero que el gran problema para un comercio como en el que ella trabaja es «la calidad del cliente». Asegura que el verano ha sido «muy jodido» y que la esperanza es que el invierno «nos salve» ya que las expectativas son buenas. Mencionó que, pese a que en verano siempre viene más gente, la calidad del cliente es baja y no repercute tanto en el negocio como en invierno, cuando reciben menos gente pero ésta gasta más.

El turismo de pulsera

Para Eva, aparte de la calidad del cliente, el «turismo de pulserita» de los hoteles está teniendo un efecto negativo para los comercios de la zona, ya que los turistas tienen muchas cosas a su alcance en el ámbito del hotel y pese a que acuden a la perfumería no suelen gastar en él. En cuanto a la procedencia de los turistas que suelen acudir a Douglas, Eva últimamente echa en falta a los turistas peninsulares. «A nosotros el verano antes nos lo salvaba el peninsular pero desde que subieron las tarifas aéreas, esa parte la hemos perdido. Siguen viniendo pero ya no como antes».

Pese a que el turista británico es históricamente el más importante para las islas, Eva afirmó que es el «peor turista que puede venir» ya que consume poco. «Lo que más gasta es en cerveza. Cuando viene un inglés nadie quiere atenderlo. A nosotros lo que nos salva es un alemán, un belga o incluso un holandés».

En una opinión similar se encuentra Javier, encargado del restaurante La Sirena, que coincide con el discurso de que el verano estuvo más flojo de lo esperado, en particular, el turista nacional «que ha venido fatal». En cuanto al turismo extranjero, aseguró que está empezando a ir mejor y que «esperan una temporada de invierno muy fuerte».

Javier señaló que están recibiendo como es habitual, mucho turista alemán y escandinavo pero también gente de países como Austria, Eslovaquia, Polonia o Suiza. También habló de una buena oleada de británicos, algo que describió como «lo que nunca suele pasar. Hemos tenido una semana de británicos espectacular». El encargado de La Sirena concuerda con el resto de comercios de la zona en que el turismo de todo incluido «nos ha matado», a lo que suma que el turismo nacional de verano «no es de gastar».

Por su parte, Tare, responsable de una peletería, reconoció que por la índole del negocio los veranos suelen ser flojos pero aseguró que este año «aún más. A partir de septiembre suele ser temporada alta pero la cosa sigue mal». Al mismo tiempo, confesó que la temporada de invierno suele compensar los periodos de menor actividad pero que este año tendrá que ser incluso mejor para poder soportar tantos meses sin una buena clientela.