Canarias, en el mapa aéreo global

Las Islas Canarias son un destino presente en 156 lugares del mundo, con un total de 90 aerolíneas trabajando con ellas y que conectan anualmente a pasajeros de todo el globo en sus 876 rutas interinsulares, nacionales e internacionales. El archipiélago se sitúa, de esta forma, como un destino accesible desde cualquier rincón del planeta, sumando visitantes y puntos de conexión cada año, acercándose a las principales ciudades del mundo y ostentando un lugar destacado en el mapa de la conectividad aérea internacional.

Carmen Viera, pensionista: «Muchas de las infraestructuras que podrían ser disfrutadas por los visitantes están en muy mal estado. Es primordial mejorarlas para que se lleven una buena imagen a la vuelta a casa»

De esta forma, las islas han apostado por crecer y consolidar su liderazgo turístico de la mano del la conectividad, que tan solo en 2017 sumó 11 nuevas rutas en el mundo y que en los últimos cuatro años ha crecido en un 20,5%, pasando de las 696 rutas que existían en 2014 a las más de 870 que fueron registradas al cierre de 2017. En Canarias trabajan 90 aerolíneas que operan desde los siete aeropuertos del archipiélago, con 53 rutas regulares y 37 de tipo chárter. Los aeropuertos canarios cerraron el año 2017 con una nueva cifra récord de viajeros, ya que según Aena llegaron a las islas 44.035.311 pasajeros, un 8,8% más que el año anterior.

Líderes en nuevas rutas

Las islas han sido destino tradicional de varios mercados emisores, como es el caso de Alemania o Reino Unido, países de los que provienen más de la mitad de los visitantes del archipiélago. Sin embargo, la apuesta por estrechar lazos entre Canarias y otros nichos de turismo ha hecho posible que en 2017 se acordaran rutas a nuevos lugares, como Bratislava en Eslovaquia, Brest y Nancy en Francia, Kassel en Alemania, Brno en República Checa, Gdansk en Polonia, Nápoles en Italia y con las ciudades españolas de Granada, León y Vitoria. Entre las rutas más utilizadas y con más número de pasajeros destacan las grandes ciudades del Estado, como Madrid, que ostenta el título de destino con mayor número de rutas con un total de 216 vuelos semanales y 14.000 operaciones anuales. A la capital española le sigue Barcelona con un total de 73 rutas con las islas y más de 4.000 operaciones al año, Sevilla con 32 conexiones con el archipiélago a la semana, Málaga con 28, Bilbao con 27, Santiago de Compostela con 16 semanales, Valencia con 7, Alicante con 6, Asturias con un monto de 5, Granada con 4, Coruña con 2 y Zaragoza con un vuelo semanal desde los aeropuertos isleños. La conectividad aérea entre Canarias y la Península ha ido creciendo en el último año, con un aumento del más de 12,5% en 2017, lo que supone un total de 417 vuelos semanales entre el archipiélago y el resto de la España continental, traduciéndose esto en hasta 4,8 millones de asientos previstos entre ambas zonas. En el último año, los destinos europeos que más actividad y volumen presentan desde Canarias son los principales parques aeroportuarios de Londres, con cerca de 9.000 operaciones al año entre los aeropuertos de Gatwick, Luton y Stansted; con Manchester, con cerca de 6.000; y Birmingham y Düsseldorf, ambos con cerca de 3.000 operaciones.

Mario García, militar: «Para mí la clave en el sector turístico no está en la cantidad de visitantes sino en su calidad. No nos sirve de nada el turista que viene con el todo incluido y no gasta nada»

Mejor destino mundial World Routes 2018