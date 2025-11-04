Canarias acude la WTM «a atar» al turista británico ante un año 2026 en el que se prevé «una ligera caída»

Más de 250 profesionales de empresas e instituciones de Canarias tantean desde hoy y hasta el jueves el sentir del principal visitante a las islas. Supone casi el 40% de los extranjeros

Imagen del estand sostenible que Canarias llevará a la feria de Londres. Ya lo estrenó en Fitur y fue elegido el mejor en la categoría de las comunidades.

Más de 250 profesionales de 150 empresas e instituciones de Canarias se darán cita desde hoy y hasta el jueves en la capital del Reino Unido para asistir a la 44 edición de la World Travel Market (WTM), la feria turística de Londres y donde tomarán el pulso al sentir del visitante británico en los próximos meses tras cinco años de crecimiento sostenido y a ritmo de dos dígitos.

Aunque las previsiones son positivas para este ejercicio, con un aumento de las plazas aéreas entre el Reino Unido y Canarias del 2% para esta temporada de invierno, a partir de 2026 se prevé una «ligera caída». Con lo que el objetivo en esta feria es «atar y amarrar» al turista británico, que es el principal cliente del archipiélago ante el enfriamiento turístico que se prevé en los próximos ejercicios, como apuntan fuentes próximas. «Nuestro objetivo para el 2026 es mantener las cifras de este año y con esa intención viajamos a Londres», indican fuentes hoteleras.

A cierre de 2024 Canarias recibió 6,1 millones de turistas británicos, lo que supone casi el 40% de los 15,7 millones de visitantes extranjeros que llegaron a las islas, con un gasto de 8.015 millones. Desde el año 2019, antes del covid, y hasta la fecha el número de visitantes británicos que llegan a Canarias ha crecido un en más de un millón de personas. Antes de la pandemia, en 2019, llegaron al archipiélago 4,9 millones de turistas del Reino Unido y gastaron 5.620 millones, según los datos de Promotur. Hasta septiembre de este año se ha alcanzado ya casi esta cifra, con 4,7 millones de llegadas.

En lo que llevamos de año, el cliente británico sigue al alza, tras registrar un alza del 2,7% con respecto a igual fecha del año anterior. Desde la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias se coincide con los empresarios en el objetivo de esta WTM: «Vamos a reforzar la posición competitiva de las islas en Reino Unido, mantener la afluencia de visitantes en los niveles actuales y avanzar hacia un modelo turístico de mayor valor añadido, potenciando para ello los segmentos premium, turismo activo, deportivo y de naturaleza», indicó la consejera, Jéssica de León, en nota de prensa.

Desde la Consejería se apunta al informe Brand Precognición Ranking 2025 de YouGov, empresa internacional de investigación de mercados y análisis de datos, y que muestra que la consideración de visitar el archipiélago es más alta entre los británicos que buscan vacaciones con actividades físicas al aire libre (24%), confirmando la oportunidad de reforzar este posicionamiento.

«Estos segmentos, que se enmarcan en la estrategia del Plan Estratégico Canarias Destino 2025-2027, no solo diversifican la oferta, sino que también atraen a un perfil de visitante más activo y sostenible», añade De León. De ahí que las islas Canarias se presenten en la WTM como un destino para disfrutar todo el año del deporte en la naturaleza gracias a su clima templado, la calidad de sus infraestructuras y la diversidad paisajística.

Reino Unido sigue siendo el principal mercado emisor para Canarias, que se consolida también como el destino turístico más reconocido entre los británicos, con un 92% de notoriedad, por encima de Grecia y Croacia. Además, el archipiélago canario se mantiene en el 'Top 3' de consideración de visita, con un 23% de británicos que declaran que elegirían el destino para sus próximas vacaciones, tal y como se recoge en el informe de YouGov.

«El objetivo de Turismo de Canarias en esta feria es conservar este liderazgo manteniendo el número de visitantes al mismo tiempo que potenciamos la cualificación de la demanda a través del impuso de segmentos de mayor valor que permitan incrementar la rentabilidad sin perder competitividad», asegura la consejera, que añade que la WTM permitirá también «reafirmar el liderazgo de las islas como destino sostenible, con un modelo alineado con los principios de calidad, equilibrio y regeneración que recoge nuestra estrategia».

