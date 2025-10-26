Trump rompe relaciones comerciales con Canadá y le sube un 10% los aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que aumentará un 10% los aranceles a Canadá , un día después de que rompiera las relaciones ... comerciales con ese país en represalia por una campaña publicitaria en contra de las sobretasas estadounidenses que fue difundida durante el primer partido del Campeonato Norteamericano de Béisbol en Ontario. Los aranceles sectoriales globales que impuso EE UU, en particular sobre los automóviles, el acero y el aluminio, golpearon duramente Canadá con pérdida de empleos y presiones sobre las empresas.

«Su publicidad debía ser retirada inmediatamente, pero permitieron que se emitiera anoche (viernes) durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un fraude», escribió Trump en su red Truth Social. El anuncio utilizó fragmentos de un discurso del expresidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989) en el que publicidad de las consecuencias que podrían tener los elevados aranceles en la economía estadounidense. La Fundación Ronald Reagan acusó en X a la campaña de «distorsionar» las palabras del expresidente, utilizadas «de manera selectiva». Además dijo que examina sus «opciones legales en este asunto».

Se trata de un giro arrepentido del presidente estadounidense en un momento en que un acuerdo comercial entre Ottawa y Washington sobre acero, aluminio y energía parecía posible, según el diario canadiense Globe and Mail. Canadá es el segundo socio comercial de EE UU, pero el regreso al poder de Trump en enero perturbó las relaciones entre ambos.

Antes de la divulgación de la publicidad, Trump y el primer ministro de Canadá , Mark Carney, tenían prevista una reunión en el marco de la cumbre de la APEC en Corea del Sur. Pero el mandatario republicano afirmó que no tiene ninguna intención de conversar ni encontrarse con Carney.