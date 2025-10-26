Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 26 de octubre de 2025

Trump rompe relaciones comerciales con Canadá y le sube un 10% los aranceles

El presidente de EE UU actúa en represalia por una campaña publicitaria en contra de las sobretasas estadounidenses que fue difundida durante el Campeonato Norteamericano de Béisbol en Ontario

T. Nieva

Domingo, 26 de octubre 2025, 06:02

Comenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que aumentará un 10% los aranceles a Canadá , un día después de que rompiera las relaciones ... comerciales con ese país en represalia por una campaña publicitaria en contra de las sobretasas estadounidenses que fue difundida durante el primer partido del Campeonato Norteamericano de Béisbol en Ontario. Los aranceles sectoriales globales que impuso EE UU, en particular sobre los automóviles, el acero y el aluminio, golpearon duramente Canadá con pérdida de empleos y presiones sobre las empresas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Imputados cuatro directores de centros de menores y un empresario por el presunto desvío de fondos europeos
  2. 2 El TS admite el recurso del dueño de un bungaló al que no dejaban usarlo de vivienda vacacional
  3. 3 Los vecinos de la capital marchan contra el abandono del Ayuntamiento
  4. 4 Los trabajadores de la Fundación de la OFGC y Chichon rechazan la exclusión de menores
  5. 5 La Aemet advierte de lo que llega tras el fin de semana a Canarias: «Más cálida de lo normal»
  6. 6 Vecinos de Joaquín Costa denuncian incumplimiento de las terrazas: «Los fines de semana aquí ha seguido todo igual»
  7. 7 Cuando el rey Felipe VI salvó (sin saberlo) la carabela de Santa Catalina
  8. 8 La Justicia rechaza que Promociones Isla Verde recupere los terrenos de los hoteles Lago y Valle Taurito
  9. 9 El Winter Pride organiza una semana intensa de actos para atraer a unas 40.000 personas
  10. 10 Agüimes compensa la subida de la tasa de la basura a la que obliga la UE con la bajada de la del agua

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Trump rompe relaciones comerciales con Canadá y le sube un 10% los aranceles

Trump rompe relaciones comerciales con Canadá y le sube un 10% los aranceles