Tres visiones sobre la economía circular Ken Webster, presidente de la Asociación Internacional de Economía Circular y ex jefe de Innovación de la Ellen MacCarthur Foundation. (K.W.)

Raúl García Brink, Coordinador Técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria y Codirector del Experto Universitario en Economía Circular en Territorios Aislados y profesor de la ULPGC (R.G.B)

Aridane González González, director Académico del Experto Universitario en Economía Circular en Territorios Aislados y profesor de la ULPGC. (A.G.G)

Señor Webster ¿Podría explicar de manera sencilla qué es la economía circular?

K.W: Vivimos en una economía muy lineal, en la que tomamos -->hacemos--> usamos --> desechamos. En realidad, es una máquina de producir residuos. La economía circular, como su nombre indica, se basa en la circulación, no en la extracción. Es más bien un sistema vivo en el que todos los materiales son «nutrientes» para el sistema. Por eso intentamos mantener los componentes y materiales de los productos en su máxima calidad, utilizando técnicas como la reparación, la reutilización, el reacondicionamiento y la refabricación, y también podemos diseñar para el desmontaje y la recuperación, eliminando los residuos en la medida de lo posible. En realidad, se trata de gestionar mucho mejor nuestras existencias de «materiales», e incluso de mejorarlas o reciclarlas. Es un ciclo positivo y una oportunidad empresarial y económica, si se hace bien.

¿Por qué es importante un Título de Experto Universitario en Economía Circular en Territorios Aislados como el que ha puesto en marcha el Cabildo de Gran Canaria y la ULPGC en colaboración con el sector empresarial privado?

R.G.B: Cuando comenzamos a trabajar y a formarnos en el concepto de economía circular en el Cabildo de Gran Canaria, nos dimos cuenta de que su desarrollo se ha centrado principalmente en las cadenas de suministro continentales y urbanas. Pero los territorios aislados como las islas tienen que enfrentarse a desafíos y vulnerabilidades completamente distintos tales como la presión sobre los recursos, la diversificación económica y la vulnerabilidad al cambio climático.

Y la realidad es que cuando tomas parte en alguno de los cursos de economía circular disponibles, te das cuenta de que están orientados a territorios muy industrializados e interconectados. Por ello tanto desde el Cabildo como desde la ULPGC concluimos que era necesario formar a nuestros profesionales en el modelo circular sobre el que va a girar la economía de este siglo, pero, además, hacerlo desde una perspectiva diferente, desde la conciencia de nuestra fragilidad, pero también de nuestras potencialidades. Estoy convencido de que este título va a formar a profesionales que van a contribuir a que seamos más resilientes, adaptándonos mejor a los vaivenes climáticos, económicos o sanitarios del futuro.

K.W: Si estamos llegando al final de la economía lineal basada en los combustibles fósiles debido a problemas con los recursos naturales, por el cambio climático y además queremos sociedades más resilientes, con un mayor valor basado en el consumo y el intercambio de la producción local y regional... ¿es una respuesta en sí misma? Los territorios aislados van a tener que reinventar sus economías y la economía circular va a ser parte de ello si aspiran a algo más que la supervivencia. De hecho, pueden ser fantásticos casos de innovación. Así que un título de experto acelera el debate y la capacidad de crear nuevas direcciones.

A.G.G: Tal y como apunta el señor Webster el cambio de modelo hacia la circularidad es una necesidad más que evidente, pero para ello hay que fortalecer el debate, impregnar a la sociedad de conocimiento y sobre todo, formar a las personas para que sean el centro de todos los círculos. Ahí está la importancia de un título de formativo de estas características. Es importante destacar que hay mucha formación de Economía Circular en diferentes ámbitos europeos, sin embargo, este es el primero que se centra en la debilidad de las regiones aisladas, como puede ser Canarias, para gestionar los recursos por muchos motivos que van desde las barreras legales, la presión demográfica, la dependencia exterior, el valor de productos para facilitar la generación de nuevas actividades económicas, etc. Pero no solo Canarias es un territorio aislado, en el mundo hay muchas fronteras que hacen «aislados» a territorios en pleno continente.

¿Qué importancia tiene la economía circular en la lucha contra el cambio climático?

K.W.: El 45% de las emisiones de carbono están relacionadas con la producción de materiales, por lo que es vital. Un elemento importante y relevante es la construcción. Cambiar los materiales de construcción y los encofrados (el hormigón y el acero representan casi el 20% del CO2). No hay soluciones para el clima sin soluciones para los materiales.

A.G.G: Si se hace un análisis de las emisiones de Gases Efecto Invernadero, principalmente CO2 y que son los causantes del Cambio Climático, se ve claramente el link con la Economía Circular. Las principales emisiones vienen de la producción de energía, la movilidad, los residuos, entre otros. A eso hay que unir el resto de las actividades diarias del ser humano que degradan nuestros ecosistemas, también considerados en la Economía Circular, la cual atiende desde el ecodiseño, la reutilización, el mantenimiento y la regeneración del medio. Canarias como archipiélago tiene una huella de carbono importante, a través de la Economía Circular se puede generar medidas que están ligadas a la mitigación y adaptación al cambio climático a través de la triple hélice: social, ambiental y económica.

R.G.B.: Efectivamente, tal y como señalan Ken y Aridane , la economía circular consiste en mantener los materiales y productos 'circulando' el mayor tiempo posible, por lo tanto, facilita la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al permitirnos hacer más con menos. Si uniéramos todas las industrias cementeras del mundo se convertirían en uno de los mayores emisores de carbono del planeta. Imagínense si pudiésemos reducir la energía invertida para producir cemento. Al final lo importante es mantener, reducir, reutilizar, reacondicionar, refabricar y, en última instancia, reciclar. Y, además, hacerlo desde una perspectiva regenerativa: tenemos que conectar la economía con los ecosistemas para adaptarnos mejor al calentamiento global.

Señor Webster, ¿Cree que la Economía Circular hará más competitivas a las empresas privadas?

Es una oportunidad económica basada en la innovación, por lo que las empresas que no la aprovechen lucharán a contracorriente y se verán obligadas a ser más competitivas en muchos casos. Para otros, y para las muchas nuevas empresas que pueden verse atraídas, puede que siga siendo una lucha porque no es tan fácil como un darse un paseo por la avenida marítima: puede que haya que cambiar la forma de obtener los materiales, que la relación con los clientes pase a ser de venta de productos como servicios; que la colaboración vaya en nuevas direcciones: que las cafeterías cooperen con los cultivadores de setas que utilizan los posos del café, o que los agricultores agrovoltaicos y las compañías distribuidoras de electricidad compartan una parcela de terreno en beneficio mutuo.

Al hilo de la respuesta de señor Webster, señor González ¿Hay iniciativas de investigación innovadora en el ámbito de la EC en la ULPGC aplicables en el ámbito empresarial?

Efectivamente hay grandes ejemplos en la ULPGC de investigación innovadora en la Economía Circular. De hecho, hay investigadores/as que son referencia en muchos sectores y que nos gustaría incluirlos en futuras ediciones. Por citar algunos ejemplos, Mario Monzón y su equipo de investigación son una referencia en la búsqueda de nuevos materiales. Lidia Robaina y grupo de investigación en la circularidad relacionada con alimentos, cultivos acuapónicos y acuicultura. La búsqueda de recursos a través de la biotecnología es otra fuente de producción sostenible, como ha demostrado el equipo de Juan Luis Gómez Pinchetti. Pero como he dicho, hay muchos más ejemplos dado el carácter social de esta universidad: materiales de construcción y demolición, aceites usados, aguas regeneradas, reutilización de aguas, materia orgánica, energías renovables, etc. Además de la propia de la ULPGC, me gustaría resaltar la interacción con otras instituciones como la ULL, PLOCAN y el ITC en este sentido.

Señor García Brink, ¿Cuál es el compromiso del Cabildo de Gran Canaria con la Economía Circular?

Es un compromiso que está en el ADN de nuestro presidente y el equipo de gobierno. Creo que la pandemia ha acelerado algunos procesos que estaban en marcha. Hasta hace poco tiempo habíamos apoyado la celebración de jornadas tanto en el Gabinete Literario como en la Universidad de Verano, pero ahora hemos dado un salto cualitativo con dos acciones clave.

En primer lugar, impulsando el Experto Universitario en Economía Circular que estamos presentando en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, hemos generado alianzas con el sector privado, que nos ha permitido implicar a profesores extranjeros y rebajar el precio de matrícula. Sin la participación de las empresas patrocinadoras todo hubiese sido mucho más difícil.

Pero no nos hemos conformado con generar este espacio de formación y discusión. Acabamos de adjudicar el contrato de la Estrategia Gran Canaria Circular 2030 con cuatro objetivos claros: diagnosticar la circularidad de nuestra economía sobre el terreno, establecer metas y acciones para llevarlas a cabo, diseminarlas tanto en el sector público como privado y, por último, llevar a cabo planes de acción circulares en empresas grancanarias. Estoy convencido de que estamos poniendo los cimientos para transitar hacia una economía verde y más sostenible. Y creo que el Cabildo está siendo punta de lanza para que otras instituciones decidan moverse en la misma dirección.

Señor Webster, En su último libro habla de una economía circular «regenerativa». ¿Podría explicar esta relación?

Una economía circular regenerativa es aquella en la que el capital natural, los suelos, los bosques y las pesquerías, por ejemplo, pueden mantenerse o incrementarse -y proporcionar abundancia, no escasez-, y es aquella en la que el capital social -el valor de la comunidad- se mantiene o mejora. Los sistemas sociales pueden regenerarse si forman parte de una economía participativa a todas las escalas, una que acoja nuevas empresas, diferentes formas de propiedad y que sea capaz de acceder a las herramientas para añadir valor con lo que está disponible y hacer circular los ingresos a nivel local y regional. La propia palabra «regenerativo» apunta a los sistemas vivos y a la renovación; es un recordatorio de que nuestra conexión con la tierra y el mar, con otros seres vivos y entre nosotros es la fuente de tanta riqueza real.

Como señaló Eric Beinhocker, «la medida de la riqueza de una sociedad es el abanico de problemas humanos que ha encontrado la manera de resolver y el grado de disponibilidad de esas soluciones para sus ciudadanos».