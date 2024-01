Tres empresas presentan proyectos para generar electricidad en La Luz y lograr su descarbonización

La obligatoriedad impuesta por Europa de que en 2030 todos los puertos españoles deben estar electrificados, de forma que los buques atracados puedan conectarse a la red y apagar sus motores, lleva a la Autoridad Portuaria de Las Palmas a pisar el acelerador.

Desde el organismo público se están haciendo los trabajos para lograr implantar la tecnología Onshore Power Supply (OPS), que permitirá la conexión eléctrica de los buques al muelle. Para acometer esta tarea Las Palmas cuenta con18 millones de euros aportados por Puertos del Estado de un fondo dirigido a los 48 recintos españoles con este fin. La electrificación es clave para avanzar en la descarbonización del transporte marítimo.

Con este dinero, que a todas luces resulta insuficiente -la firma internacional especializada en el sector portuario Ocean Capital Partners (OCP) estima que solo en esta transformación se necesitarán 450 millones de euros-, se está realizando la planificación de las obras para colocar la infraestructura necesaria. Además de levantar el suelo para la colocación de las canalizaciones eléctricas será necesario la instalación de subestaciones eléctricas que permitan la distribución de la energía por los muelles. Por ahora, como apunta la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ya están hechos los trabajos en el Muelle Pesquero y ahora se aborda el Muelle Grande. Faltaría el resto del puerto de Las Palmas y los recintos de Arrecife y Puerto del Rosario. «Estamos empezando y queremos avanzar todo lo que podamos para llegar a tiempo», indica Calzada.

Sin embargo, para llegar a 2030 se con los puertos electrificados no solo bastan estas infraestructuras. Falta algo fundamental: la electricidad. Si todos los barcos que llegan a puerto se conectan a la red la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se quedaría sin luz, al no haber potencia instalada suficiente para cubrir todo. Así que, la electrificación del puerto no será posible sin nueva generación eléctrica.

Es aquí donde entraría el famoso proyecto de Totisa Holdings, que preveía la creación de una planta de gas asociada a una central eléctrica en el puerto de Las Palmas y que hoy sigue aparcado en Transición Ecológica a la espera de la evaluación de impacto ambiental. Así todo, aunque saliera adelante su capacidad prevista es de 70 megavatios (70MW) cuando la necesidad para el puerto en 2030 es de 1,1 millones de MW hora al año. «El inconveniente que tenemos ahora mismo es la falta de energía para suministrar a buques», según señala Calzada.

Varias empresas han presentado ya proyectos a la Autoridad Portuaria y hay tres en concreto -una de ellos Sampol- que son vistos con buenos ojos por los técnicos. Las tres propuestas ofrecen soluciones viables de generación eléctrica con fuentes renovables, sobre todo de fotovoltaica. Por ahora, ninguna de ellas ha solicitado una concesión o autorización administrativa, ya que están a la espera de limar los últimos flecos. Una de ellas, está liderada por un grupo de inversores con presencia a nivel mundical y que llega a La Luz con un socios locales y peninsulares. La inversión que prevén ronda los 100 millones de euros y además aporta soluciones para volcar la electricidad que generan a la red, algo que no tienen las otras opciones. «Estamos en el proceso en el que nos están presentando proyectos y cuando se vea su viabilidad apostaremos por ellos», manifiesta Calzada.

Una de las propuestas incluye soluciones para ayudar a los operadores privados del Puerto a instalar placas fotovoltaicas en las azoteas de sus naves y oficinas, algo que es clave. Además, la Autoridad Portuaria busca ya suelos para instalar los paneles. Una de las zonas que se baraja es la ladera que separa el puerto del polígono de El Sebadal.