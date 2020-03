Tres de cada diez ERTE ya se ha tramitado

El aluvión de expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) no dejan de crecer en Canarias. En la última semana el número de ERTE se ha multiplicado por cuatro, pasando en siete día de 4.000 a 15.119, según los datos de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias y facilitados ayer por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Ejecutivo regional. Y la cifra continuará creciendo en los próximos días.

Hasta la fecha, el Gobierno ha tramitado 5.413 expedientes, el 35,8% del total. Desde la Consejería, se asegura que las autorizaciones se están llevando a cabo dentro de los plazos establecidos y las notificaciones llegan a las empresas en unos días por vía telemática. Empleo ha movilizado personal de otras áreas a la Dirección General para agilizar la tramitación de estos expedientes y dar respuesta lo antes posible.

Por lo que respecta al número de trabajadores afectados, la Consejería no facilitó ayer datos al consejo asesor celebrado ayer e integrado por patronales y sindicatos argumentando que la constante presentación de ERTE dificultan dar una cifra exacta en un momento puntual. A pesar de que desde los sindicatos se demandó esta información y se solicitó incluso el detalle por islas, el Gobierno insistió en que no los manejaba. Fuentes cercanas estiman que a fecha de hoy se habrán superado los 150.000 trabajadores afectados pero oficialmente no hay datos.

En este sentido, la consejera de Empleo, Elena Máñez, informó a los representantes sindicales y empresariales de que el departamento de informática está desarrollando una herramienta digital para que el Observatorio de Empleo de Canarias (Obecan) analice y diseccione de forma masiva los datos de los ERTE, de cara a tener al mayor detalle posible las peculiaridades de los expedientes, en cuanto a sectores, género, islas, edad...

De los 15.119 ERTE presentados en Canarias, la práctica totalidad, el 93,4% (14.120) fueron por causa mayor. Una opción permitida por el Gobierno estatal a raíz de la crisis del coronavirus y hasta ahora excepcional y reservada solo para situaciones vinculadas a catástrofes naturales, como terremotos. El 6,6% de los ERTE, que se solicitan por centro de trabajo y no por empresa, se presentaron por causas productivas. Fueron 998 y solo un caso de expediente de regulación de empleo fue extintivo.

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, volvió a insistir ayer en que los expedientes de regulación temporal representan ahora mismo «la mejor medida para proteger el empleo, garantizar las prestaciones y evitar el cierre de empresas», ya que, según indicó, «una vez pase esta situación extraordinaria, las personas afectadas podrán reincorporarse nuevamente a sus puestos de trabajo».

La consejera subrayó la importancia de articular medidas que, como ésta, «permitan mitigar el impacto social y económico de la emergencia» que se ha generado a raíz del coronavirus.