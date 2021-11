Los transportistas frenarán la huelga en Navidad si el Puerto pone fin a los retrasos en las terminales

Los transportistas de Gran Canaria (aún están pendientes de celebrarse las asambleas en Lanzarote y Fuerteventura) están dispuestos a desconvocar la huelga convocada entre los días 19 y 22 de diciembre si la Autoridad Portuaria de Las Palmas toma medidas y soluciona los retrasos que sufren los camioneros en las terminales, cada vez que llegan a recoger y llevarse un contenedor.

El problema viene arrastrándose desde 2017 y tras año y medio de covid que lo mantuvo «oculto» los transportistas canarios han decidido convertirlo en la principal reivindicación a la hora de sumarse a la convocatoria de paro nacional y que prima otras peticiones, también compartidas por los camioneros isleños pero menos prioritarias, como la prohibición de que estos profesionales tengan que hacer la carga y descarga de la mercancía a y la devolución del gasóleo profesional de manera mensual y no trimestral.

REIVINDICACIONES Terminales Los camioneros piden un sistema de entrega en el puerto sin demoras por las pérdidas que les ocasiona.

Suelo Reclaman también una zona en el puerto en el que dejar los camiones y operar con la carga.

Manipulación Al igual que se pide a nivel nacional, reclaman la prohibición de que tengan que cargar y descargar.

Gasóleo Solicitan la devolución del gasóleo profesional mensual y no trimestral debido a los altos precios.

Así lo explica el secretario general de la Asociación de Empresas de Transporte de Mercancías (Asemtra), José Ángel Hernández, quien asegura que los camioneros están cansados de esperar por una solución «que no llega». Según explica, en 2018 y después de las últimas movilizaciones del sector, la Autoridad Portuaria se comprometió a implementar un sistema informático similar al que existe en el puerto de Valencia, para resolver el problema. Sin embargo, nunca se llegó a hacer y los camioneros han tenido que seguir soportando largas colas y retrasos en las terminales que oscilan entre una y cuatro horas en el caso de que coincida con días de repetición de turnos de los estibadores. «Para cubrir costes se deben hacer cinco viajes diarios pero, con estos retrasos, en el mejor de los casos se hacen tres. Así es imposible», indica Hernández. El problema se agudiza -apunta- porque en muchas ocasiones aunque las empresas con compromisos de entrega quieran hacerlo no pueden porque no encuentran autónomos que quieran hacer el servicio por el tiempo que pierden. «Se están negando a ser subcontratados. No quieren entrar en las terminales», manifiesta.

Los transportistas de la isla apuntan que la Autoridad Portuaria es la única que puede poner fin a este huelga obligando a las terminales a cumplir con los tiempos. «El Puerto es el garante del servicio y como tal, tiene que vigilar y establecer las medidas oportunas», señala Hernández, que asegura que es la Autoridad Portuaria la que debe obligar a las terminales a abrir todas sus puertas para que la mercancía salga con fluidez y sin retrasos.

«Solo él puede meter mano y solucionar este problema», indica el secretario general de Asemtra, que asegura que los problemas se concentran en la terminal de Opcsa, en menor medida en la de La Luz y son prácticamente inexistentes en Gesport.

Desde Asemtra, que está integrada dentro de la Federación de Empresas (FET), se pone de manifiesto otro problema que se arrastra en el Puerto desde hace años y que vuelve a reivindicarse en esta movilización y es la necesidad de un espacio para poder estacionar y operar la carga. «Si un contenedor se entrega tarde y el almacén está cerrado el transportista no tiene sitio donde dejarlo hasta que lo entrega ni donde desengancharlo para seguir trabajando», indica.

Hernández apunta que desde Asemtra se está intentando articular una reunión a tres bandas, entre los transportistas, el consejero de Transportes del Cabildo, Miguel Ángel Pérez, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, para tratar de llegar a una solución que evite la huelga en unos días clave.

