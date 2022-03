Los transportistas canarios dan un ultimatúm al Gobierno: o aprueba medidas esta semana o van al paro

No fue una reunión fácil la que tuvo hoy el consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, con los transportistas canarios. El consejero llegó hoy a la sede de la FET con pocas propuestas bajo el brazo y cargado de mensajes de gratitud a los camioneros isleños por su actitud durante la pandemia y en la semana pasada, cuando decidieron no secundar el paro nacional. Sin embargo, los transportistas -muchos de ellos reunidos por videoconferencia- reaccionaron rápido y criticaron que acudiera a la reunión sin medidas concretas. «Las empresas se lo pusieron muy feo y le dijeron que no podía venir a dar palmaditas a la espalda y dar las gracias sin aportar soluciones concretas», indican fuentes próximas, que explican que los transportistas criticaron que el Gobierno autónomo «no hubiera dado señales» pese a la gravedad de la situación, con muchas empresas que no pueden llenar el tanque de los camiones porque las mayoristas de combustible no les dan crédito y les obligan a pagar por adelantado un dinero que no tienen. «Varios de ellos le expusieron que no iban a poder trabajar y a ver cómo les iban a dar de comer a sus hijos», indican estas fuentes.

La gravedad de la situación llevó a Franquis a comprometerse en dos medidas propuestas por los transportistas y que para salir adelante tendrán que contar con el apoyo del conjunto del Gobierno de Canarias, que cuenta con un tiempo limitado. El presidente de la FET, Agustín Espino, indicó ayer que las empresas del sector y los autónomos están muy nerviosos y quieren parar ya después de sufrir un alza del precio del combustible del 40%. Según indicó, su organización va a tratar de contenerlos pero las medidas tienen que salir rápido. «O se aprueban esta semana o habrá paro en las islas porque la gente está muy enfadada y preocupada», indicó Espino, que aseguró que en el momento actual «sale más barato no trabajar que trabajar, puesto que no pierdes dinero». El presidente de la FET estuvo acompañado por el secretario general, José Ángel Hernández.

El consejero se comprometió a estudiar y aprobar un aumento en ocho céntimos por litro de la subvención que reciben los transportistas. El sector recibe esta ayuda de forma indirecta, ya que el Gobierno de Canarias recauda a través de impuestos sobre el combustible y después lo devuelve al sector. Actualmente la devolución es de un 68%, lo que supone unos 32 millones de euros al año. Ahora se trata, con esos ocho céntimos, de bajar a cero la recaudación por el impuesto del combustible profesional.

Espino apunta que la medida podría ser puntual, mientras los combustibles estén disparados, y después volver a revisarse. «Eso se puede estudiar todo pero la ayuda debe entrar ya de forma urgente en vigor», indicó. El transporte aéreo y marítimo ya gozan de esa subvención del 100% en el impuesto.

Los transportistas también demandaron a Franquis la actualización y revisión de los contratos públicos de transporte, que en su mayoría están vinculados a la Consejería de Educación por el transporte escolar. Desde el año 2012 no se ha actualizado el IPC de estos contratos, con lo que el Ejecutivo adeuda al sector unos 13 millones de euros. A esta cifra hay que añadir en torno a un aumento de los precios de un 9%, unos cuatro millones de euros al año, por el aumento del precio de la gasolina que no reflejan unos contratos cerrados hace una década.

El consejero anunció además dos medidas más vinculadas al sector del transporte aunque no con el terrestre. De un lado, indicó que el Gobierno de Canarias había trasladado hoy a Madrid una petición para rebajar ciertas tasas portuarias y aeroportuarias con el fin de abaratar el precio de los billetes y así evitar que el alza del crudo dispare los costes y desincentive el turismo y el transporte de mercancías. De otro lado, señaló que se iba a actualizar y revisar los precios de las rutas de Obligación de Servicio Público (OSP) interinsulares y nacionales -la línea de El Hierro y las que existen con Cádiz y Huelva- para que se recoga la subida del precio del combustible.