Los transportistas bloquearán el lunes con su protesta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria

Los transportistas canarios han solicitado a la Delegación del Gobierno en Canarias permiso por el procedimiento de urgencia para celebrar el lunes una concentración de camiones y guaguas en las siete islas como forma de protestar y reclamar medidas de apoyo al sector tanto al Estado como al Gobierno de Canarias. El Ejecutivo regional aprobó en el Consejo del Gobierno de ayer aumentar la bonificación en el impuesto de combustible aunque no se detalló en cuánto. Actualmente de la recaudación total, 310 millones, el Gobierno devuelve el 68%. Los transportistas pedían el 100% y con carácter inmediato, algo que no se cumple puesto que ahora le corresponde al consejero de Hacienda, Román Rodríguez (NC), tomar la decisión y determinar la cuantía, que se hará publica en los próximos días. Además acepta la sugerencia de revisar los contratos públicos pero no se compromete a abonar los 13 millones de euros que el Gobierno debe al sector por la actualización de los precios desde el año 2012 en el transporte escolar. Ante su «flojera» a la hora de tomar medidas los transportistas decidieron ayer por la noche tras conocer el resultado del Consejo de Gobierno por seguir adelante con la protesta del lunes.

En la capital grancanaria, la movilización supondrá bloquear la ciudad. En Gran Canaria habrá dos itinerarios que terminarán al mediodía en el puerto de Las Palmas, donde se concentrarán todos los vehículos.

Un grupo de transportistas saldrá a las 7.30 de la mañana del Polígono Industrial de Arinaga. Desde allí los camiones y las guaguas concentradas saldrán a las 9.30 y recorrerán la GC-1 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria por el carril derecho. Sobre las 12 está prevista su llegada de la ciudad. Un grupo de 30 vehículos entrará por León y Castillo para realizar un recorrido entre Presidencia del Gobierno de Canarias y la Delegación del Gobierno. Después se concentrarán en el puerto

Otro grupo de camiones y guaguas se concentrará a las 8 de la mañana en el Polígono de San Isidro de Gáldar. Desde allí saldrán en torno a las 10 de la mañana y circularán por la GC-2 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria por el carril derecho. A las 12 está prevista su llegada a la capital por el túnel de Julio Luengo. A continuación se dirigirá a la Avenica Alcalde José Ramírez Bethencourt hacia la Fuente Luminosa para conectar con Luis Doreste Silva hasta la Avenida de Juan XXIII. De allí engancharán de nuevo la Avenida Marítima en dirección al puerto de La Luz. Allí se concentrarán y después se disolverán. La idea es que para las 15 horas se hayan disuelto.

En Lanzarote la concentración será a las 12 de la mañana en la explanada del Cabildo insular. En Fuerteventura se concentrarán en la zona industrial de Risco Prieto. En el caso de Tenerife, habrá a las 9 una concentración en la dársena pesquera del puerto de Santa Cruz de Tenerife y a las 12 habrá una concentración en la explanada trasera de Presidencia del Gobierno de Canarias. En La Gomera y también a las 12 se concentrarán los transportistas en la avenida de acceso al recinto portuario en San Sebastián. Finalmente, en El Hierro, los camioneros salndrán a las 11.30 de la Estación de Guaguas de Valverde y se dirigirán a las 12 a la oficina insular de la Subdelegación del Gobierno, con retorno a la Estación de Guaguas.

Los transportistas han decidido celebrar la concentración «ante la falta de resultados positivos» en lso contactos institucionales celebrados hasta el momento. El sector tiene la impresión de que el Gobierno de Canarias no quiere ver la realidad.