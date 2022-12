Transportes reforzará las inspecciones en 2023 para que los camioneros no trabajen a pérdidas Las sanciones ascenderán hasta los 30.000 euros para las empresas que se retrasen excesivamente en pagar a los transportistas

Solo un par de semanas después de que la Plataforma en Defensa del Transporte convocara -y cancelara a las 24 horas- una huelga para exigir que se cumpliera la ley que prohíbe el trabajo a pérdidas, el Ministerio de Transportes ha aprobado un nuevo Plan de Inspección para 2023 que incluye un refuerzo en la materia para que los camioneros no trabajen a un precio inferior a sus costes. El objetivo es garantizar el cumplimiento del decreto aprobado en agosto al que se referían los transportistas convocantes del paro.

Además de las medidas incluidas en dicho decreto, el plan incluye otras como que el conductor no realice las labores de carga y descarga de la mercancía o que se refleje por escrito el precio del transporte y los gastos conexos. Las sanciones en caso de incumplimiento de estas obligaciones llegan a los 4.000 euros.

Asimismo, se perseguirá la morosidad, aplicando un nuevo régimen sancionador a las empresas que paguen a más de 60 días, con multas de 4.000 euros que podrán elevarse a 30.000 euros en los casos más graves.

Con el objetivo de controlar desde dentro del sector las infracciones, el ministerio ha creado un nuevo servicio de buzón de denuncias anónimas para informar de posibles incumplimientos.

En cuanto a la inspección del transporte de viajeros por carretera, se mantiene una línea continuista, siendo el objetivo de la inspección controlar el cumplimiento de las condiciones de las concesiones en los servicios regulares de viajeros, el transporte de escolares y de menores y el transporte realizado en vehículos de alquiler con conductor.

Pero este plan anunciado no es del agrado de todos. Comisiones Obreras (CC OO) denunció este jueves que el ministerio lo ha pactado solo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) lo que supone «una muestra más de que quien manda no es el Gobierno, sino los grandes empresarios», lo que no resolverá los problemas estructurales del sector, según un comunicado.

En este sentido, lamenta que la inspección centrará sus trabajos en aspectos que le convengan al CNTC y no al sector por una «carencia absoluta» de recursos humanos para realizar su labor. A su juicio, el plan debería enfocarse en sancionar a las empresas que incumplen el reglamento europeo que prohíbe pagar por kilómetro para garantizar la seguridad vial y los accidentes en carretera. Sin embargo, inciden, la mayor parte de las empresas de este país retribuyen a su personal por kilómetro.