No te sorprendas si pierdes tu trabajo Los profesionales que trabajan en recolocación (outplacement) siempre preguntan al recién salido: ¿Tú no lo viste venir? Y la respuesta es siempre «no». En ocasiones hay que estar ciego para no verlo venir, o mejor, hay que mirar tercamente hacia otro lado. Hoy la velocidad puede cegarnos.