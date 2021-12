Los sindicatos salen a la calle para exigir subidas salariales Advierten a las patronales que convertirán «este invierno en un infierno» si no se desbloquea la negociación de los convenios colectivos

Los sindicatos protagonizaron este jueves la primera de una serie de movilizaciones que pretenden convocar hasta que no se desbloquee la negociación de los convenios colectivos. Y lo hicieron frente a la sede de la CEOE en Madrid, una concentración que se replicó también en Valladolid y Valencia. Bajo el lema 'Ahora, los salarios. ¡Pagad más!', varios centenares de personas ­unas 600 según sus propias cifras– se congregaron frente a la CEOE para exigir una subida de los salarios que minimice el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los trabajadores y favorezca la recuperación económica.

«Vamos a convertir este invierno en un infierno para las patronales si no se sientan a negociar convenios que dignifiquen nuestras condiciones de trabajo», advirtió el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que emplazó a la CEOE a que se convoque ya la mesa para firmar el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Álvarez hizo hincapié en que «esta no es una concentración de un día, sino el inicio de una serie de movilizaciones globales que nos tienen que llevar a acabar con la congelación salarial que se viene produciendo en nuestro país desde 2008».

En esta línea, el líder de CCOO, Unai Sordo, aseguró que los sindicatos no van a tolerar que, después del esfuerzo de recursos públicos y europeos que están repercutiendo positivamente en las cuentas de resultados de las empresas españolas, esto no repercuta en los salarios y en la sociedad. «Emplazamos a CEOE no solo a desbloquear los convenios colectivos, sino a trabajar en un acuerdo de negociación colectiva para los dos o tres próximos años que garantice la subida salarial en el medio y largo plazo para recuperar el poder adquisitivo y para seguir incrementando los salarios, principalmente los más bajos», señaló.