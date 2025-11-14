Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una camarera sirviendo en una terraza.

El salario medio de los españoles se dispara en más de 110 euros al mes hasta los 2.385 euros

Tres de cada diez asalariados ganan menos de 1.582,2 euros brutos, el 40% cobra entre 1.582 y 2.659 euros y el 30% ingresa 2.655 o más, según datos del INE

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:27

Comenta

Los españoles ganan más que nunca en la historia. Es más, en apenas un año, su salario se ha disparado en más de 110 euros ... al mes hasta ascender a la cifra récord de 2.385,6 euros brutos mensuales en 2024, una subida del 5%, según los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y publicados este viernes por el INE.

El salario medio de los españoles se dispara en más de 110 euros al mes hasta los 2.385 euros