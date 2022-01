¿Cuáles son las plazas y requisitos de las listas de empleo complementarias?

La Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias abrió el pasado miércoles, 12 de enero, el plazo de presentación de solicitudes para constituir las listas de empleo complementarias a las vigentes, que permanecerá activo durante 15 días. Uno de los aspectos más llamativos, es que no es necesario superar un proceso selectivo previo -como un examen- para acceder a estas listas, por lo que podrá presentarse todo aquel que cumpla con los requisitos; pero, ¿cuáles son las plazas a cubrir y los requerimientos exigidos?

De acuerdo con el Boletín Oficial de Canarias 254, que recoge las bases de esta convocatoria y se publicó el pasado 15 de diciembre, estas listas de empleo complementarias engloban a «diversos Cuerpos, Escalas y, en su caso, Especialidades de Administración General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias».

De esta manera, se habilita la «selección y nombramiento de personal funcionario interino con destino a las consejerías, organismos autónomos y entidades de la Comunidad Autónoma de Canarias», una vez «se hubiese constatado el agotamiento de las listas de empleo vigentes, no existan, no se disponga de integrantes disponibles, o no puedan obtenerse de cualquier lista de otras administraciones públicas».

En concreto, los Grupos, Subgrupos, Cuerpos y Escalas, y, en su caso, Especialidades en cuestión son:

1. Cuerpo Superior de Administradores; Administradores Generales

Se exige título universitario de Grado o de los títulos oficiales de Doctor/a, Licenciado/a, Ingeniero/a o Arquitecto/a.

2. Cuerpo Superior de Administradores; Administradores Financieros y Tributarios

Como en el caso anterior, figura como requisito el título universitario de Grado o de los títulos oficiales de Doctor/a, Licenciado/a, Ingeniero/a o Arquitecto/a.

3. Cuerpo Superior Facultativo; Ingenieros y arquitectos; Especialidad: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

La titulación exigible es la de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o título oficial universitario de Grado correspondiente conforme a su normativa reguladora.

4. Cuerpo Superior Facultativo; Ingenieros y arquitectos; Especialidad: Ingenieros Industriales

Se exige la titulación de Ingeniero Industrial o, conjuntamente, los títulos universitarios de Grado y de Máster que acredite la equivalencia con la titulación oficial universitaria de Ingeniero Industrial, previsto en la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero.

5. Cuerpo Superior Facultativo; Ingenieros y Arquitectos; Especialidad: Telecomunicaciones (TEL)

Los postulantes deberán poseer el título de Ingeniero en Telecomunicación o título oficial universitario de Grado correspondiente conforme a su normativa reguladora

6. Cuerpo Superior Facultativo; Técnicos Facultativos Superiores; Especialidad: Tecnologías de la Información (TI)

Se exige la titulación de Ingeniera en Informática; Licenciatura en Tecnologías de la Información o Título Oficial Universitario de Grado correspondiente conforme a su normativa reguladora.

7. Cuerpo Superior Facultativo; Técnicos Facultativos Superiores; Especialidad: Psicología

Podrán postular a estas plazas aquellos que dispongan del título universitario de Grado en Psicología o del título oficial de Licenciado en Psicología.

8. Cuerpo Superior Facultativo; Inspectores Médicos

Se exige el título universitario de Grado en Medicina o el oficial de Licenciado/a en Medicina.

9. Cuerpo Superior de Gestión; Gestión General

Los postulantes deben contar con el Título universitario de Grado o de los oficiales de Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Diplomatura Universitaria, Formación Profesional de Tercer Grado o equivalente.

10. Cuerpo Superior de Gestión; Gestión Financiera y Tributaria

Se exige título universitario de Grado u oficiales de Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Diplomatura Universitaria, Formación Profesional de Tercer Grado o equivalente.

11. Cuerpo Facultativo de técnicos de grado medio; Arquitectos e Ingenieros Técnicos; Especialidad: Telecomunicaciones (TELC)

Estas plazas están dirigidas a un perfil de Ingeniero Técnico en Telecomunicación o a quienes posean título oficial universitario de Grado correspondiente conforme a su normativa reguladora.

12. Cuerpo Facultativo de técnicos de grado medio; Técnicos facultativos de grado medio; Especialidad: Tecnologías de la Información (TIN)

Se exige el Título de Ingeniero Técnico en Tecnologías de la Información o título oficial universitario de Grado correspondiente conforme a su normativa reguladora.

13. Cuerpo Facultativo de técnicos de grado medio; Técnicos facultativos de grado medio; Especialidad: Trabajador Social (TSO)

En este caso, se requiere Título Universitario Oficial de Trabajo Social/Asistente Social o Título Universitario Oficial de Grado en Trabajo Social.

14. Cuerpo Agrupación profesional de Subalternos

Para postular a estas plazas, se debe poseer o estar en condiciones de obtener el certificado de escolaridad o equivalente, o el Graduado escolar. También, se requiere el permiso de conducir B.

A nivel general, los interesados en acceder a estas listas de empleo complementarias «deberán reunir los mismos requisitos establecidos en la legislación vigente para el acceso a la condición de personal funcionario, y, en particular, respecto del Cuerpo, Escala y, en su caso, Especialidad al que pretendan acceder», tal y como se detalla en el BOC.

Cabe destacar que, los postulantes deberán tener los requisitos listos cuando finalice el plazo de presentación. Estos, asimismo, se deberán mantener cuando se produzca el nombramiento como personal funcionario interino.

Presentación telemática

Otro aspecto a tener en cuenta, es que la presentación de solicitudes será exclusivamente online, a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El personal del servicio de la Administración autonómica, además de esta vía, podrá utilizar el Portal de Personal.