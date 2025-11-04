Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El paro vuelve a subir en Canarias: 2.306 nuevos desempleados en octubre

El paro afecta a 147.679 canarios, de los cuales más de la mitad son mujeres y cerca de 9.000 menores de 25 años

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:58

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.306 personas en octubre en Canarias en relación al mes anterior (+1,59%), hasta los 147.679 desempleados, aunque a nivel interanual el paro bajó en las islas un 7,41% (11.819 parados menos), según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por provincias, en Santa Cruz de Tenerife encabezó el aumento del desempleo en el archipiélago con 1.503 parados más respecto al mes anterior (+2,5%) aunque si se compara con el mismo mes del año pasado se registra una caída de 5.858 personas (-7,59%), situándose el número de desempleados en 71.311.

Las Palmas, por su parte, tuvo una subida del paro de 803 personas en términos mensuales (+1,06%) y una bajada de 5.961 personas en términos interanuales (-7,24%), hasta los 76.368 parados.

En cuanto a sexos, de los 147.679 desempleados registrados en octubre en Canarias, 62.542 fueron hombres y 85.137 mujeres. Además, de este total de parados, 8.702 eran menores de 25 años.

