El paro subió en 15.100 personas al cierre del verano en Canarias, un 9,59% El archipiélago registra la mayor subida del paro desde 2020 y pierde 14.100 empleos en tres meses

El paro en Canarias ha subido en 15.100 personas durante el tercer trimestre, hasta los 172.200 desempleados, un 9,6% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 14,59%.

Esta cifra de parados es la más alta en un tercer trimestre desde 2022. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado las mismas veces que ha subido (12 veces) en tercer trimestre, siendo el repunte del último trimestre la mayor subida desde 2020.

En el tercer trimestre se destruyeron en Canarias 14.100 puestos de trabajo (1,4% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 1.007.900 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 1.180.100 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 1.000 personas (+0,08%).

En el último año, el paro en las islas ha aumentado en 4.400 personas (+2,6%) y se han creado 10.500 empleos (+1,1%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 15.000 personas (+1,3%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino subió en 6.900 mujeres (+8,3%), frente a un avance del paro masculino de 8.000 parados (+10,8%).

Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 90.100 y la tasa de paro femenino en el 16,19%. Por su parte, 82.000 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 13,16%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Canarias aumentó en 1.600 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 33,37%.

Tipo de contratos

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 5.600 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se redujo en 400 asalariado. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 871.200 personas, de los que 728.200 tenían contrato indefinido (el 83,59%) y 143.000, temporal (el 16,41%).

La destrucción de empleo en el tercer trimestre en Canarias fue igual en el sector público, que destruyó 7.000 puestos de trabajo, un 4,03% menos, hasta un total de 166.600 ocupado que en el sector privado, que destruyó los mismos empleos, un 0,83% menos que en el trimestre anterior hasta 841.300 empleos.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 16.700 personas en el tercer trimestre (-1,80%) en la comunidad, hasta los 910.400 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 2.700 (+2,85%), hasta sumar 97.500 personas.

Por sectores, el paro bajó en Industria, 600 menos (-23,8%); Construcción, 300 menos (-7,5%), mientras que se incrementó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año, 8.200 más (+10,92%); Servicios, 6.200 más (+8,42%); Agricultura, 1.500 más (+83,33%)

Canarias entre las CCAA donde más creció el paro

Andalucía (+32.300), Canarias (+15.100) y Murcia (+12.500) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Extremadura y Castilla - La Mancha en donde menos, con retrocesos de 10.500, 10.300 y un 5.400, respectivamente.

En cuando al empleo, Andalucía (+65.500), Comunitat Valenciana (+37.400) y Baleares (+26.200) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid, Canarias y Asturias en el lado contrario, con 60.700, 14.100 y un 8.200 empleos menos, respectivamente.