El paro en Canarias vuelve a caer: noviembre cierra con 1.030 desempleados menos y marca un nuevo mínimo con 146.649 parados Canarias registra una reducción del paro en noviembre y una fuerte mejoría anual

Efe Las Palmas de Gran Canaira Martes, 2 de diciembre 2025, 08:13 | Actualizado 08:58h.

El paro registrado en noviembre de 2025 bajó en 11 comunidades autónomas, entre ellas Canarias, donde descendió en 1.030 personas, un 0,70 %, respecto al mes anterior, lo que dejó la cifra de parados en las 146.649 personas.

En términos interanuales, el desempleo en las islas disminuyó en 12.236 personas, esto es, un -7,70 %, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Al finalizar noviembre, Canarias contabilizada 212.136 demandantes de empleo, de los que 36.185 eran ocupados y 155.575 eran no ocupados, colectivo que mermó en 1.208 personas, lo que supuso una reducción del 0,77 %.

Por provincias, el paro registrado bajó en noviembre en 633 personas, un 0,83 %, en Las Palmas, donde el descenso interanual es de 6.300 personas, un 7,68 %, mientras que en Santa Cruz de Tenerife el desempleo cayó en 397 personas, un 0,56 %, y en 5.936 personas y un 7,72 % con respecto al undécimo mes de 2024.

De esta forma, al cierre del pasado mes Las Palmas contabilizaba 75.735 parados y Santa Cruz de Tenerife 70.914.

De los 146.649 desempleados del archipiélago, 8.383 eran menores de 25 años y 138.266 del resto de edades.

Por sectores de actividad, 2.359 pertenecen al agrícola, 5.330 al industrial, 12.492 a la construcción, 114.832 a los servicios y 11.636 no han trabajado nunca.

En términos mensuales, el paro registrado subió en noviembre en 26 personas en la agricultura, bajó en 3 en la industria, subió en 49 en la construcción, y descendió en 1.036 y en 66 en la construcción y en el colectivo sin empleo anterior, respectivamente.

De los 11.636 parados sin empleo anterior, 4.966 tiene 44 o más años.

En noviembre se firmaron en Canarias 64.148 contratos, 6.297 menos que en octubre, lo que supuso un descenso mensual del 8,94 % que, en términos interanuales es del 1,80 %, al contabilizarse 1.178 contratos menos en el último año.

De ellos, 27.023 fueron indefinidos y 37.125 temporales. La primera modalidad ha bajado en el último mes en 3.168 acuerdos, un 10,49 %, y en 861, un 3,09 %, en el último año.

La segunda, los temporales, ha descendido en el último mes en 3.129 acuerdos, un 7,77 %, y en 317, un 0,85 %, en el último año.

A finales del pasado mes de octubre se contabilizaban 20.721 solicitudes de prestaciones por desempleo, de las que 18.889 recibieron el alta en un plazo medio de 0,50 días, lo que elevó el número de beneficiarios a 68.043 personas entre las que se distribuyeron 95 millones de euros, a razón de una cuantía media por beneficiario de 997,8 euros.