La OCDE duda de la eficacia de los fijos discontinuos y exige regularlos

Tras la pandemia, la recuperación del mercado laboral ha sido «sólida», pero la OCDE advierte de que «perdió impulso» a principio de este año por la desaceleración económica. En su informe 'Perspectivas del empleo en la OCDE 2023' publicado este martes, la organización constata una «resistencia y dinamismo» que ha demostrado el mercado laboral español en los últimos tiempos, con una tasa de desempleo que se sitúa en el 12,7%, su nivel más bajo en décadas.

Sin embargo, destaca que pese a la evolución positiva, la tasa de paro se sigue manteniendo «muy por encima» de la media de la OCDE, que cayó al 4,8% en mayo, su nivel más bajo desde que hay registros. La reforma laboral aprobada en 2021 está contribuyendo a «mejorar la calidad del empleo en España», según constata la OCDE. Y es que un año después de su entrada en vigor el número de contratos temporales se ha reducido en un 30% y la mayoría de los nuevos contratos son indefinidos, «lo que ha reducido las diferencia en la proporción de contratos temporales entre España y otros países europeos de la OCDE», señala el informe.

Pese a estas buenas palabras, el organismo duda de que los contratos indefinidos para el trabajo intermitente -los conocidos como fijos discontinuos- sean «eficaces» en la mejora de la seguridad laboral de los trabajadores temporales. «La eficacia de esta figura aún es incierta», señalan. Por ello, exigen una «supervisión continua» y una «regulación más estricta» para garantizar nuevos avances en este ámbito.

De hecho, el subdirector de Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz, explicaba a este periódico que se están «empezando a ver indicios de que la caída de la temporalidad no viene acompañada de una reducción de la precariedad laboral». A su juicio, ahora toca trabajar sobre esta reforma laboral y desarrollar un reglamento jurídico para el contrato fijo discontinuo, así como restringir su uso, ya que «se puede utilizar prácticamente para todo y no hay garantías de que vuelvan a llamar a este trabajador». Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) también apuestan por «aclarar jurídicamente» algunos conceptos de estos contratos intermitentes, que presentan dificultades de interpretación, y controlar el fraude, para que no se utilicen como una sustitución de los temporales.

Por otro lado, la organización hace un repaso de la subida del salario mínimo (SMI) que se ha hecho en España en los últimos años. La OCDE reconoce que estas alzas han permitido que se mantengan al ritmo de la inflación «mejor que el resto de salarios». En España, el SMI ha aumentado casi un 14% desde diciembre de 2020, en línea con la inflación. «Cabe destacar que, incluso antes del reciente repunte de la inflación, los aumentos del salario mínimo en España fueron sustanciales, situando el país entre los países de la OCDE con el crecimiento más rápido en el salario mínimo legal», explica el organismo en su informe.