Nuevo récord: España roza los 20,6 millones de afiliados gracias a la Semana Santa

El mercado laboral va como un tiro, ajeno a la crisis de los precios y a la guerra de Ucrania, lo que está permitiendo que España avance con paso firme camino a superar por primera vez en la historia los 20,6 millones de afiliados. La desaceleración que se detectó a final de año y en enero se ha transformado en un dinamismo que sorprende al propio Gobierno, que publicó este lunes el avance de los datos récord que está registrando la afiliación en la primera quincena de abril.

La Seguridad Social tocó máximos el pasado jueves 14 de abril, cuando se situó en los 20.587.475 cotizantes en términos originales, lo que contrasta en cómo terminó enero, cuando a duras penas mantenía los 20 millones de trabajadores, según la estadística publicada este lunes por el Ministerio de Seguridad Social. A partir de entonces comenzó una remontada récord y la Semana Santa ha animado aún más el mercado de trabajo, con una ocupación récord, y entre el pasado 31 de marzo y el 14 de abril se han creado prácticamente 230.000 empleos.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que esto son cifras diarias, no las medias del periodo, y que además en la segunda quincena de abril ya no impactará el efecto vacaciones de Semana Santa, por lo que previsiblemente se ralentizará un poco la creación final de empleo en el mes de abril, mes que -según reconoce el Ministerio en la nota de prensa- dejará una variación de afiliación algo inferior a la de marzo, que fue récord total, según sus estimaciones realizadas con los datos desestacionalizados, que arrojan un aumento de más de 135.000 ocupados desde mitad de marzo hasta mitad de abril.