La nueva prórroga de los ERTE beneficiará a los mismos sectores Yolanda Díaz asegura que se mantendrán «exactamente las mismas condiciones» de mantener el empleo durante seis meses y no poder despedir y emplaza a los agentes sociales a llegar a un acuerdo este viernes

La nueva prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo beneficiará a los mismos sectores que en la actualidad, después de que ya en diciembre se hubieran incorporado al sistema de protección a la hostelería y al comercio como sectores más castigados tras las restricciones de la segunda ola, lo que conlleva mayores exoneraciones a las empresas. Así lo avanzó este miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en TVE.

«Se beneficiarán los mismos sectores, no hay discusión sobre esto», aclaró y confirmó lo que ya adelantó este periódico: que se mantendrá el mismo esquema actual de protección a empresas y trabajadores con algunos cambios para agilizar su gestión, de forma que la prórroga será automática para que quienes estén en ERTE no tengan que volver a solicitarlo, ni las empresas ni los trabajadores. «Hemos perfilado sobre todo cambios administrativos, de carácter técnico para ajustar algunas medidas», precisó.

El silencio de Escrivá sobre su propuesta de cálculo de pensiones Escrivá también habló ayer de la reforma de las pensiones que está diseñando y que se basará en lo que el Pacto de Toledo ha pedido. «Estamos trabajando en varias medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal», explicó. El ministro guarda silencio sobre su propuesta de ampliar a 35 años el cálculo de las pensiones, una medida a la que se opone rotundamente Unidas Podemos. «Mucho del ruido me sorprende», apuntó.

La ministra también quiso zanjar la polémica sobre la cláusula de mantenimiento del empleo durante seis meses, donde reside uno de los grandes escollos de esta nueva prórroga, ya que los empresarios quieren suavizarla para que que, en caso de que tengan que despedir, tengan que devolver las cuotas exoneradas de esos trabajadores y no de toda la plantilla. «Las cláusulas de mantenimiento del empleo van a ser exactamente las mismas, esto va implícito con el propio sistema», aseguró Díaz, que precisó que esto no se discute en ningún país y que «no tendría sentido que nuestro país haya dispuesto de 14.000 millones para mantener trabajadores para que se pueda despedir».

En este sentido, destacó que igual que los trabajadores se sacrifican con una reducción de sus retribuciones del 30%, los empresarios tienen que mantener el empleo durante seis meses y además sigue operando también la prohibición de despedir, igual que la de repartir dividendos, realizar horas extraordinarias u operar en paraísos fiscales.

De igual manera, en la nueva prórroga de los ERTE se mantendrán intactas las mismas condiciones para los trabajadores, que seguirán cobrando una prestación equivalente al 70% de la base reguladora, y se mantendrá la protección a los trabajadores fijos-discontinuos que se incorporó en el anterior acuerdo, según señalo Díaz.

La política gallega se mostró optimista en poder llegar a un acuerdo con sindicatos y patronal este próximo viernes, tal y como les ha emplazado, para no volver a consumir el plazo que termina el 31 de enero. «Creo que las cosas van bien», apuntó. Mañana, jueves, el Gobierno y los agentes sociales volverán a reunirse para tratar de cerrar los flecos que quedan.

En esta misma línea, su homólogo de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, avanzó que el acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo está «muy, muy cerca».

Escrivá garantizó, durante su intervención en la inauguración de la XI edición del Foro Spain Investors Day (SID), que se mantendrá una protección «quirúrgica» para los próximos meses ahora que se ve «la luz al final del túnel» de la pandemia gracias a la vacuna. «Dado el impacto desigual de la crisis en todos los sectores, un abordaje quirúrgico y dirigido a corto plazo está nuevamente justificado», remarcó.

ERTE como herramienta permanente

El ministro presumió del «gran éxito» que ha tenido esta herramienta para evitar las destrucciones de empleo que se registraron en crisis anteriores, ya que uno de cada cuatro trabajadores ha llegado a estar protegido por algunas de las medidas desplegadas por el Ejecutivo en esta pandemia. Incluso precisó que el coste fiscal de los ERTE ha sido «relativamente contenido» y ha logrado reactivar de nuevo a la mayor parte de los trabajadores en cuanto se han dado las condiciones para ello. En este sentido, Díaz alabó que «hemos reincorporado a los trabajadores con mucha rapidez», más que el resto de países europeos.

Así, Escrivá insistió en la idea que tiene el Gobierno de convertir los ERTE en una figura permanente del mercado laboral español para corregir sus debilidades, que formará parte de las reformas que acompañarán al plan de recuperación y resiliencia que el Gobierno va a remitir a Bruselas. «Esta exitosa experiencia del nuevo modelo de ERTE nos ha enseñado que hay formas eficientes de hacer nuestro mercado laboral más flexible y equitativo», explicó.

Desde los sindicatos valoran positivamente este planteamiento de un modelo laboral más parecido al alemán, de forma que en las crisis se opte por ajustes de jornada y no por despidos, como había sucedido hasta ahora en España. «Habría que buscar fórmulas en las que cuando hay problemas económicos reales en las empresas, se puedan buscar fórmulas de adaptación del volumen de jornada», defendió Unai Sordo, secretario general de CC OO, en una rueda de prensa con los medios. No obstante, Sordo pidió derogar cuanto antes los elementos más lesivos de la reforma laboral de 2012, tal y como habían acordado en febrero, y abogó además por restringir el despido en España ante la facilidad que -a su juicio- tienen las empresas para prescindir de trabajadores e incluso de fábricas enteras. Entre las medidas que propone para lograrlo, está imponer un mayor control de las causas, elevar el coste y eliminar la posibilidad de que sea el empresario el que decida qué hacer (si readmite al trabajador o no) cuando un juez declara improcedente el despido.