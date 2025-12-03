Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EP

La Navidad generará casi medio millón de empleos en España, un 4,7% más

La hostelería liderará el repunte de las contrataciones, frente al menor ritmo en transporte o logística, según Randstad.

C. P. S.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:39

Comenta

La resistencia de la economía y del mercado laboral, que permiten anticipar más ganas de consumir enrte las familias, anticipa una nueva campaña de Navidad ... más que positiva para el empleo. Según un análisis de Randstad, este año se generarán 452.950 puestos de trabajo para cubrir una demanda en aumento en una época -entre el Black Friday y las rebajas de enero- que, entre otras cosas, aglutina un tercio de las ventas totales de los comercios.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  2. 2 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  3. 3 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia
  4. 4 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  5. 5 El vuelco de dos vehículos causa largas retenciones en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Abraham Santos y Yeico González, dos barberos que transforman vidas en Triana
  7. 7 La joven que denunció que dos hombres la agredieron sexualmente tras conocerlos en el carnaval recuerda «flashes»
  8. 8 Un informe insta a revisar pilares del edificio Paraíso Maspalomas tras unas obras sin licencia
  9. 9 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  10. 10 La lluvia amaina en Canarias y la Aemet ya anuncia un nuevo fenómeno a las puertas del puente de diciembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Navidad generará casi medio millón de empleos en España, un 4,7% más

La Navidad generará casi medio millón de empleos en España, un 4,7% más