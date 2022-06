Las mujeres directivas se duplican en el último año

Aún queda un largo camino que recorrer en materia de igualdad. En pleno siglo XXI, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en todos los espacios de poder, tal y como demuestran las cifras. A esto hay que sumar el hecho de que según aumenta la remuneración, el prestigio y el verdadero poder, disminuye exponencialmente el número de mujeres en los puestos más altos. Sin embargo, se va avanzando mucho. De hecho, el porcentaje de empresas donde la presencia de mujeres en el órgano de dirección de la compañía (comité de dirección o similar) es superior al 50% se ha duplicado en el último año y ha pasado del 9% al 20%, según refleja el III Observatorio Adecco de Igualdad publicado este miércoles.

Y es más, la presencia de mujeres en los mandos intermedios casi que se ha triplicado en el ´ultimo año al dispararse del 7% al 20%.

Precisamente ayer la Comisión Europea dio un paso importante en ese camino hacia la paridad al acordar elevar al 40% el porcentaje mínimo de mujeres que debe haber en los puestos directivos de las grandes empresas, las que coticen en Bolsa, ya para finales de 2026.Se creará un procedimiento abierto y transparente para alcanzarlo y se creará un sistema de penalizaciones que sea punitivo para las compañías que lo incumplan.

Estos avances que se han realizado de cara a la equidad están relacionados con las leyes que se han aprobado en los últimos años, como la obligación de tener un plan de igualdad que tienen desde el pasado mes de marzo las empresas de más de 50 trabajadores o el que todas deben tener registro salarial.

En la actualidad, menos de la mitad de las empresas españolas cuentan con un plan de igualdad. Concretamente, solo el 45% lo ha implantado ya, mientras que otro 26% está en proceso, bien en la fase de diágnostico previo o ya negociándolo con los representantes de los trabajadores, según se recoge en el informe.

El 29% restante ni lo tiene ni está por el momento en sus planes, aunque no todas incumplen la norma, solo un 7,7%, según la encuesta, que son aquellas de más de 50 empleados que admiten no tenerlo pese a que es ya obligatorio. Por el contrario, un 24% de las compañías con menos de 50 trabajadores cuenta con un plan de igualdad pese a no necesitarlo por ley.

Mayor es el grado de incumplimiento en lo que respecta a registro salarial. Pese a que los más de tres millones de empresas que hay en España deben ya tenerlo, un 28% aún no lo ha implantado, por lo que se enfrenta a severas multas. Bien es cierto que en el último año se ha elevado el porcentaje de las que lo tienen del 71% al 72%. Solo el 10% cuenta además con una herramienta informática específica para su análisis.