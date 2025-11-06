Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su comparecencia en la comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados. EP

La inspección de Trabajo se lanza contra las grandes tecnológicas para vigilar el uso de sus algoritmos

Yolanda Díaz anuncia una campaña específica contra Amazon, Uber o Cabify: «Son empresas que parecen muy modernas, pero con condiciones del siglo XIX»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:27

Trabajo activa la maquinaria para detectar irregularidades laborales en las grandes multinacionales tecnológicas que operan en España. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, organismo ... dependiente de este ministerio, ha puesto en marcha una campaña específica para vigilar el uso de los algoritmos sobre sus trabajadores en compañías como Uber, Cabify o Amazon.

