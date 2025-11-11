Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 12 de noviembre de 2025
Una empleada del hogar trabaja limpiando una ventana. R. C.

Los hogares se enfrentan a multas de 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas

Desde este viernes la ley obliga a tener un plan de prevención laboral a disposición de la inspección y firmado por la trabajadora doméstica

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:24

Comenta

Cuenta atrás para la entrada en vigor de la nueva obligación para las cerca de 350.000 familias que tienen contratada en la actualidad a ... una empleada del hogar. Desde este viernes estos hogares, muchos de los cuales están formados por pensionistas, tienen que haber realizado una evaluación de los riesgos laborales de sus trabajadoras o, de lo contrario, podrán ser multados con hasta casi 50.000 euros.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Cuándo y cómo pagar los impuestos en Las Palmas de Gran Canaria el próximo 2026?
  2. 2 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  3. 3 Varios heridos tras impactar un coche contra un comercio en San Fernando
  4. 4 No habrá clases la tarde del miércoles: Canarias suspende la actividad lectiva en La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro por la borrasca Claudia
  5. 5 Don Zoilo fulmina el carril bici: un peligro y «una chapuza»
  6. 6 Acepta 15 años de prisión tras confesar que violó a su hijo y abusó de siete sobrinos
  7. 7 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado
  8. 8 Canarias avanza en un decreto para sancionar a los parados que rechacen un empleo o formación
  9. 9 Las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 11 de noviembre
  10. 10 Crimen de Andrea Costa: ratifican la pena de 17 años de prisión a la banda del Adoptado por asesinato

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los hogares se enfrentan a multas de 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas

Los hogares se enfrentan a multas de 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas