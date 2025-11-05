El Gobierno se compromete a negociar rápido una subida salarial plurianual para los funcionarios
Presentará en dos semanas una oferta del alza pendiente para este año y otra para el periodo 2026-2028 que incluirá una parte fija y otra variable
Madrid
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:28
Pese a la reivindicación de los sindicatos, el Ministerio de Función Pública acudió este miércoles a la primera reunión en la que, tras meses y ... meses de bloqueo, se da el pistoletazo de salida a la negociación de una subida salarial para los más de 3,5 millones de funcionarios sin una propuesta concreta de alza. Sin embargo, el departamento dirigido por Óscar López sí se ha comprometido ante las organizaciones de trabajadores a alcanzar un acuerdo plurianual para el periodo 2026 y 2028 así como pactar la subida pendiente de este año «claramente diferenciada».
Más concretamente, el Gobierno presentará dentro de dos semanas, el próximo día 19, una oferta concreta para este ejercicio y los tres siguientes. El acuerdo salarial tendrá una parte económica fija y otra variable, aunque por el momento se desconocen los porcentajes, según avanzó CSIF.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
