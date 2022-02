Garamendi ve «complicado» subir el salario mínimo a 1.000 euros

La negociación del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2022 que iniciará el Gobierno con los agentes sociales el próximo lunes, una vez se dé carpetazo a la tramitación de la reforma laboral, que aún no tiene el respaldo asegurado en el Congreso, se antoja complicada. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha comenzado ya una campaña para paralizar la subida a 1.000 euros que están reclamando los sindicatos, una cuantía con la que no está de acuerdo. Cabe destacar que hace apenas unos meses, en el mes de septiembre, la patronal se negó a pactar cualquier incremento del sueldo base, aunque fuera mínimo, argumentando que no era el momento para asumir más costes.

Y en esta línea se mantendrán los empresarios en la reunión que mantendrán el próximo lunes. Garamendi advirtió este martes que situarlo en 1.000 euros podría provocar una «contracción importante del empleo», en una situación todavía delicada para las empresas, que aún no se han recuperado de la crisis de la covid-19, principalmente las más pequeñas.

«Lo de los 1.000 euros lo veo complicado. Hay un problema de solvencia en las empresas, todavía las empresas más pequeñitas están bastante ahogadas. Llevamos dos años muy complicados», subrayó Garamendi en declaraciones a TVE.

El líder de la CEOE recordó que en los últimos tres años el SMI se ha elevado más de un 30% y señaló además que en España hay ocho comunidades con un SMI mayor que el 60% del salario medio, que es lo que recomienda la Carta Social Europea y el compromiso que se ha marcado el Gobierno para final de esta legislatura.

En cualquier caso, Garamendi prefiere esperar al lunes para hacer una valoración más concreta, aunque sí destacó que «hay sectores que están muy tocados, hay sectores que no pueden soportar estos salarios con estas cantidades».