Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en el Senado. EFE

Las familias de enfermos en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarles durante meses

Yolanda Díaz acelera para llevar cuanto antes al Consejo de Ministros las nuevas ausencias retribuidas que podrán solicitar todos los parientes de hasta segundo grado del afectado

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pretende revolucionar el sistema de permisos laborales en España. La ministra de Trabajo se ha marcado como objetivo ... dar otra vuelta de tuerca a las ausencias retribuidas de los trabajadores y, tras aprobarse recientemente -a iniciativa de su partido, Sumar- una ampliación histórica de los permisos por nacimiento, acelera para sacar adelante su otra meta en esta materia: quintuplicar los actuales días de permisos por defunción y extenderlos hasta los diez días y crear un nuevo permiso de 15 días para atender a las personas en cuidados paliativos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  2. 2 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  3. 3 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  4. 4 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  5. 5 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  6. 6 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  7. 7

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  8. 8 900 veces Miguel Ángel Ramírez
  9. 9 Torres: «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada»
  10. 10 Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las familias de enfermos en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarles durante meses

Las familias de enfermos en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarles durante meses