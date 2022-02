Europa facilitará las denuncias de las trabajadoras discriminadas por su sueldo

La Unión Europea quiere que las trabajadoras que sufran discriminación en su sueldo con respecto a sus compañeros puedan acudir fácilmente a la Justicia eliminando parte de las trabas con las que hasta ahora se encuentran al afrontar esta situación. Se trata de una de las propuestas incluidas en la directiva sobre transparencia salarial propuesta por el Parlamento Europeo y el Consejo, y que será votada previsiblemente a lo largo del próximo mes de marzo.

El texto incluye un conjunto de medidas para acabar con una brecha salarial que en el conjunto de la UE se sitúa en el 14,1%, según los datos de Eurostat de 2019. En el caso de España, esa diferencia se sitúa por debajo de la media comunitaria, en el 9,4%. Aunque tras dos años de pandemia, la diferencia ha vuelto a incrementarse, según las estimaciones comunitarias.

La directiva incorpora algunas medidas que buscan acabar, según explica la eurodiputada del PP Rosa Estarás, con «las dificultades que tienen muchas trabajadoras» a la hora de denunciar a su empresa si se consideran perjudicadas por esta brecha salarial. Por ello, serán los empresarios y no los empleados los que tendrán que demostrar que no existe esa discriminación retributiva. Además, los organismos de igualdad y los sindicatos podrán intervenir en esos procesos jduciales o administrativos en nombre de esas trabajadores, así como enl as demandas colectivas para la igualdad de la retribución.

También se incluye la posibilidad de habilitar sanciones (por ejemplo, multas) cuando se repita una infracción. Cada Estado deberá, según la propuesta de directiva, «habilitar un baremo de sanciones específicas indicando las multas mínimas». Y quienes hayan sufrido una discriminación retributiva por razón de género «pueden obtener una indemnización» que puede comprender el reembolso de los atrasos y las primas o pagos en especie relacionados.

Por otra parte, la propuesta de la directiva también aborda aspectos prácticas en materia de transparencia salarial. Por ejemplo, lo hace obligando a los empresarios a informar sobre cuál es el salario inicial o la horquilla correspondiente, ya sea en el mismo anuncio de una vacante o antes de una entrevista de empleo. Incluso no podrán preguntar a los aspirantes por su historial salarial. Se trata, según la eurodiputada del PSOE, Lina Gálvez, de «dotar de transparencia» al proceso. «A mejores salarios y más justos, la incorporacion de la mujere al mercado de trabajo será mayor», ha explicado Gálvez.

Los trabajadores también tendrán derecho a solicitar información a su empleador sobre su retribución individual y sobre los niveles retributivos medios, desglosados por sexo y categorías de trabajores que efectúen un mismo trabajo o de igual valor.

La directiva también obligará a las empresas a hacer públicos datos sobre diferencias salariales. Se trata de una medida que en el caso de España ya se encuentra habilitada. De hecho, el próximo 7 de marzo vence el plazo para que las empresas que cuenten con más de 50 empleados tengan publicado de forma oficial un plan de igualdad. Ese día termina el plazo de adaptación de tres años que dio el Gobierno a las compañías de entre 50 y 100 trabajadores para que lo elaborasen.

La propuesta indica que en el caso de las plantillas de al menos 250 personas, las empresas deben publicar información sobre las difrencias existentes en la remuneración que perciben los trabajadores. Y de forma interna, también deberán facilitar información sobre l brecha retributiva de género por categorías laborales que efectúen un mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Incluso, cuando la información sobre las retribuciones revele una diferenci injustificad entre hombres y mujeres de al menos el 5%, los empresarios deberán efectuar una evaluación retributiva.