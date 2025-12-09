Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. EP

La CEOE propone una subida del salario mínimo igual a la de los funcionarios: un 1,5%

Los empresarios apuestan por un incremento de 18 euros para situar la renta más baja en los 1.202 euros brutos al mes, muy por debajo de los 1.273 euros que piden los sindicatos

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 18:01

La patronal toma la delantera a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y le sorprende, en un escenario en el que las relaciones entre ambos están ... más tensas que nunca, con una propuesta para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta un 1,5%, el mismo incremento que acaba de aprobar el Gobierno para los funcionarios el año que viene. De esta manera, la renta más baja por un empleo a tiempo completo en España aumentaría 18 euros al mes y pasaría de los actuales 1.184 euros a 1.202 euros brutos al mes, en catorce pagas y, además, no exentos de tributación al IRPF.

