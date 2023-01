Díaz no tira la toalla e intentará el martes pactar el nuevo salario mínimo Trabajo convoca de nuevo a la mesa a sindicatos y patronal, que decidirá en los próximos días si acude a la cita o le vuelve a dar plantón

Pese a las dificultades, el Gobierno no tira la toalla y vuelve a llamar a los agentes sociales para tratar de consensuar el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023. Ya hay fecha para un nuevo encuentro entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos y la patronal: será el próximo martes, 31 de enero. Así lo confirmaron fuentes de este departamento, que además precisaron que no se trata de una reunión meramente informativa –el Gobierno tiene la obligación de trasladarles la decisión, pero no de negociar–, sino que su objetivo es lograr un pacto tripartito.

Tanto la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como la segunda, Yolanda Díaz, mostraron hace un par de días su intención de acordar el nuevo salario mínimo con los interlocutores sociales pese a las posturas tan enfrentadas que mantienen. La dificultad es mayor si cabe ante la negativa que mantiene la CEOE a negociar con Díaz, a la que acusan de «traicionar» el acuerdo alcanzado en la reforma laboral y la consideran «interlocutor no válido».

De hecho, no acudieron a la primera mesa que hubo el pasado 21 de diciembre, aunque sorprendieron enviando por escrito su propuesta, en la que se abrieron a elevar el SMI hasta los 1.040 euros a cambio de indexar los contratos públicos y reducir un 20% las cuotas del sector agrario.

La incógnita está en si habrá un nuevo plantón o se sentarán en la mesa en la que los sindicatos exigirán una renta mínima de 1.100 euros. Fuentes de la CEOE explicaron a este periódico que tomarán la decisión en los próximos días.

Todo apunta a que la subida se situará entre los 46 y los 82 euros, ya que así lo apuntó la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, el pasado miércoles, al mostrarse partidaria de «encontrar un buen equilibrio» dentro de ese franja recomendada por el comité de expertos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz apostó por su parte por aumentarlo hasta los 1.082 euros.

Sea el alza que sea, se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero, aunque ya no dará tiempo a aprobarse antes de que termine el mes.