Díaz plantea indemnizaciones por despido diferentes en función de las circunstancias del trabajador

Pese a que han pasado poco más de diez meses desde que entró en vigor la reforma laboral, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no se da por satisfecha con los cambios propiciados en el mercado de trabajo y, más concretamente, en el ámbito del despido, que no se ha abordado. Así, la ministra de Trabajo desveló este miércoles que otro de sus retos es abordar una reforma integral del despido que implique reformular las causas y establecer indemnizaciones diferentes en función de las circunstancias del trabajador.

«El despido no se ha abordado nunca en España, no se ha trabajado de fondo, solo se ha operado con los días de indemnización, abarantando el despido, pero esto no va de eso», explicó Díaz durante un encuentro sobre la reforma laboral y el futuro del empleo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

El planteamiento que quiere llevar la vicepresidenta a la mesa del diálogo social que aborde el Estatuto del Trabajo del siglo XXI es avanzar hacia un tratamiento diferente de las causas y avanzar hacia lo que ha denominado el «despido reparativo o restaurativo», que precisó que tendrá una indemnización diferente en atención de cuál sea «el impacto» que el despido pueda tener en las personas, un planteamiento que que avanza a nivel europeo. Más concretamente, puso el ejemplo de que si el trabajador despedido es un joven con mucha formación, «probablemente no necesite la misma indemnización» que otro con más edad y poca formación. Pese a que la ministra no entró en el detalle de qué factores podrían tenerse en cuenta a la hora de una indemnización a la carta, sí dejó caer que, además de la formación, el género será clave, como la edad o incluso el tipo de hogar (no es lo mismo si el trabajador tiene familia que si no la tiene).

«El despido reparativo ha de ser diferente. Esto es lo que no hace España y lo que se baraja en Europa», señaló la diputada gallega, que incidió mucho en que el problema no está en la indemnización, que es lo único que se ha tocado operando sobre los días de compensación, sino que el problema está en la «restricción de las causas», es decir, en limitarlas más para que no se pueda despedir tan libremente y a un coste barato.