Urgente Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: Jessica de León denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interviene en un pleno del Senado EP

Díaz impulsa una ley para blindar a los empleados que denuncien la corrupción de sus empresas

El anteproyecto de Trabajo busca modificar el Estatuto de los Trabajadores para garantizar que los empleados que revelen irregularidades no puedan ser despedido

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:08

Proteger a los empleados que denuncien irregularidades o prácticas corruptas en sus empresas y que los despidos derivados de estas denuncias serán nulos. Este el ... objetivo que se ha marcado la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, en un momento delicado para su socio de Gobierno. Los escándalos que salpican al PSOE por el caso Koldo y que involucran a varios pesos pesados del partido como el exministro de Transportes José Luis Ábalos o el anterior secretario de Organización, Santos Cerdán, y a constructoras como Acciona copan el debate político.

