Calviño advierte a la CEOE de que no es imprescindible su apoyo a la reforma laboral La vicepresidenta recalca que es «preferible» el sí de los empresarios pero no supone un «condicionante» para la llegada de las ayudas de Bruselas

El apoyo de la CEOE a la reforma laboral no es un requisito imprescindible para que lleguen a España los fondos europeos. Así lo aseguró este miércoles la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, durante una entrevista en RNE, en un claro mensaje de aviso a los empresarios, que hasta el momento se han mostrado muy reacios a los cambios en el mercado laboral que ha puesto el Gobierno encima de la mesa.

La ministra de Asuntos Económicos se une así a los sindicatos, que llevan meses exigiendo que no exista un derecho a veto por parte de la patronal. «No es un condicionante en sí mismo», reconoció. No obstante, mostró una vez más, al igual que vienen haciendo todos los miembros del Gobierno -también la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz- que son optimistas de cara a atraer a la CEOE al acuerdo pese a las posiciones tan distantes que hay a día de hoy ya que es «preferible» contar con «apoyo social». «Yo confío en llegar a un acuerdo tripartito, no porque nos lo exija nadie, sino porque es lo deseable», apuntó Calviño, que resaltó su «determinación» en lograr alcanzar el aval tanto de sindicatos como de empresarios. Y apuntó que se trata de un objetivo común que comparte «absolutamente» con la ministra de Trabajo.

Calviño subrayó que los agentes sociales «saben» que España «se juega mucho» con la contrarreforma laboral y ensalzó el «compromiso» de los interlocutgores para seguir trabajando en ese nuevo marco laboral, que -explicó- «europeizará» el mercado de trabajo español y donde lo importante, de cara a Bruselas, es que aborde problemas estructurales como la temporalidad y el paro juvenil.

La vicepresidenta dejó ver que la negociación se ha «intensificado» desde la semana pasada, con dos reuniones semanales, y se irá «afinando» de cara a lograr un «equilibrio» que permita cerrar un acuerdo en las próximas semanas para contar con tiempo sufieciente para tramitarse en diciembre en el Congreso y cumplir así con el compromiso con Bruselas de que se publique en el BOE antes de que termine el año.