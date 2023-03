El acuerdo para limitar los becarios se resiste

Gobierno, sindicatos y patronal se volvieron a reunir este martes, una vez más, para intentar alcanzar un acuerdo en el nuevo Estatuto del Becario. Sin éxito. Pese a que llevan más de un año de negociación y varios borradores con la norma que quiere poner fin a los falsos becarios, el pacto tripartito se resiste.

Encima de la mesa del Ministerio de Trabajo había un nuevo texto que habían enviado a los agentes sociales el pasado jueves, tal y como se habían comprometido. Pero no ha gustado a UGT y CC OO, que mostraron su disconformidad con la nueva redacción sobre las prácticas extracurriculares (aquellas que son voluntarias y no forman parte del plan de estudios), que consideran es una cesión ante la patronal, por lo que instaron al Ejecutivo a seguir trabajando para «limar asperezas» y solventar las «diferencias» que les separan.

«No vamos a aceptar nada que sea abrir la puerta al fraude. No vamos a permitir que a través de cualquier figura que pudiera ser pseudoformativa se sustituyan trabajadores, para eso tenemos los contratos de formación», advirtió el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. «No queremos sustituir trabajadores por personas en precario», añadió.

El nuevo texto sobre el Estatuto del Becario finalmente da marcha atrás y no eliminará en ningún caso las prácticas extracurriculares que los alumnos universitarios realizan en empresas. Ni siquiera les da ningún plazo de tiempo, sino que las mantiene sine die y simplemente se limita a acotarlas a un número máximo de 480 horas al año, tal y como adelantó este periódico.

Desde CC OO, la secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo de CC OO, Mari Cruz Vicente, recordó que los sindicatos llegaron a un acuerdo a finales del año pasado, que no era definitivo por parte del Gobierno, en el que planteaban que hubiera una moratoria para que durante un tiempo se pudieran hacer prácticas extracurriculares. «La propuesta que tenemos no va en esa dirección, va en la dirección de mantener las prácticas extracurriculares, pero lo que se plantea es una regulación bastante restrictiva del uso de las mismas. Nos parece que hay que determinar mucho más tanto el número de prácticas que se puedan realizar como que estén realmente relacionadas con los estudios que se están practicando», explicó Vicente, que destacó que «falta alguna cuestión importante» para poder determinar si entran o no en un acuerdo de la norma.

No obstante, los sindicatos precisaron que en la reunión había habido «avances» para eliminar el fraude y se han emplazado a un nuevo texto y a otra reunión más la semana próxima.