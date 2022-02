Abierto el plazo de oposiciones para Policía Local

En 2023 habrá una nueva convocatoria pública para acceder al Cuerpo Nacional de Policía. Esta nueva edición trae algunos cambios importantes como la supresión de la altura mínima como requisito obligatorio o la eliminación de la parte ortográfica. Sin embargo para aquellas personas que no quieran esperar hasta el próximo año, la Policía Local ha activado una oferta pública de empleo este mismo mes de febrero.

Estas ofertas, que se realizan por cada uno de los municipios, permiten tener estabilidad laboral como funcionarios públicos. Por otra parte sus funciones quedan delimitadas por el municipio donde ejerce su puesto. Esa es la razón por la que se habla de unas oposiciones de carácter estrictamente local.

Para conseguir una plaza fija en el Cuerpo de la Policía Local se deben tener en cuenta estos requisitos: Tener 18 años y nacionalidad española, estar en posesión del título de Bachillerato, tener compromiso de portar armas y el permiso de conducir tipo B, no haber sido separado con expediente disciplinario del Estado, de las Comunidad Autónomas o de las instituciones locales y no contar con antecedentes penales.

Fechas para inscribirse en la oferta de empleo de la Policía Nacional

A través del 'Buscador de convocatorias de empleo público', dependiente del Punto de Acceso General del Gobierno de España se pueden encontrar a cuáles se puede presentar. en la actualidad, En el BOE encontramos más de 60 vacantes vigentes a las que optar en la Policía Local y otros 200 puestos como bomberos.

A continuación, se muestran la fecha de inscripción en cada una de ellas.

3 plazas en el Ayuntamiento de Huelva (Jaén) hasta el 18 de marzo.

5 plazas en el Ayuntamiento de Elche (Alicante) hasta el 1 de marzo.

21 plazas en el Ayuntamiento de Santander (Cantabria) hasta el 22 de marzo.

4 plazas en el Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) hasta el 1 de marzo.

15 plazas en el Ayuntamiento de Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid hasta el 25 de febrero.

4 plazas en el Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén) hasta el 7 de marzo.

15 plazas en el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) hasta el 22 de marzo.

5 plazas en el Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) hasta el 25 de febrero.

3 plazas en el Ayuntamiento de Loja (Granada) hasta el 8 de marzo.

6 plazas en el Ayuntamiento de Andratx (Baleares) hasta el 4 de marzo.

125 plazas en el Ayuntamiento de Madrid hasta el 11 de marzo.

32 plazas en el Ayuntamiento de Bilbao hasta el 8 de marzo.

26 plazas en el Ayuntamiento de Ciudad Real hasta el 8 de marzo.

39 plazas en el Ayuntamiento de Cáceres hasta el 4 de marzo.

Oposiciones a Poicía Local en 2023

Por otro lado, si su intención es presentarse a las oposiciones en 2023 debe tener en cuenta que estas constan de cuatro pruebas: física, teórica, aptitud psicotécnica y examen médico.

Pruebas física: Se evaluará la fuerza, velocidad, resistencia, tiempo de reacción, flexibilidad o agilidad.

Prueba teórica: Será un examen de 100 preguntas tipo test (con tres respuestas alternativas y sólo una respuesta válida) y resolución de un caso práctico (situación hipotética sobre la labor policial y cómo se debería actuar en ella).

Prueba de aptitud psicotécnica: Se evalúan los niveles de capacidad intelectual general, como el razonamiento abstracto y el verbal, la estabilidad emocional, la iniciativa personal, la responsabilidad, la sociabilidad y la colaboración del candidato. Se trata de tests y entrevistas personales.

Examen médico

Oposiciones al Cuerpo de Bomberos

Las oposiciones al Cuerpo de Bomberos son diferentes en cada Comunidad Autónoma. Por este motivo aquellas personas interesadas en obtener un puesto tendrán que estar pendiente al boletín oficial de cada región. Otra forma de obtener información es acudiendo a los portales de empleo público de la administración.

Aunque cada prueba depende de la comunidad en la que se encuentre el interesado si existen unos requisitos mínimos generales que se deben cumplir si se quiere acceder a estas convocatorias:

Tener la nacionalidad española o de otro estado miembro de la Unión Europea.Tener como mínimo 18 años o 21 y no exceder la edad de jubilación forzosa. No padecer ninguna enfermedad ni estar limitado tanto física como psicológicamente para el correcto desempeño de las funciones de bombero. N o haber sido inhabilitado ni separado de cualquiera de las Administraciones públicas. Para el Grupo C (C1/C2) estar en posesión del Graduado Escolar, Bachiller, técnico o equivalente; para el Grupo B estar en posesión del título de Técnico Superior (Ciclo Formativo de Grado Superior); y para el Grupo A estar en posesión de un Grado Universitario. Poseer el permiso de conducir B o BTP. En el caso de bombero conductor se necesitará el permiso C, pudiéndose incluso solicitar el E y D aunque es menos frecuente. No existe un mínimo ni un máximo de altura recogido, de hecho en la mayoría de provincias no exigen cumplir un mínimo.

En este caso, para opsitar también habrá un exámen tipo test con 100 preguntas.

Las pruebas físicas constarán de natación a una distancia de 100 metros y carreras de 100 metros lisos o más, salto vertical, de longitud o subir la cuerda Press de Banca con un peso en torno a los 45 kilos, dominadas y caminar sobre barra en equilibrio.

También habrá que superar un test psicotécnico en el que se evaluarán cuestiones como la personalidad, la lógica, la orientación en el espacio y aptitudes administrativas, razonamiento o de memoria.

Por último los aspirantes deberan pasar una prueba médica y una entrevista personal.