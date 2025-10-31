Tóxicos, ilegales y peligrosos: la advertencia sobre los productos de Shein y Temu que también afecta a Canarias Un estudio ha revelado que casi el 70% de los productos que se venden en estas plataformas, no cumplen con las normativas de seguridad de la Unión Europea

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 12:49

Las ofertas irresistibles de plataformas como Shein y Temu están conquistando a miles de consumidores en Canarias y en toda Europa. Sin embargo, detrás de esos precios ridículos e ínfimos, se esconden graves riesgos para la seguridad del consumidor.

Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha revelado que el 69% de los productos analizados de estas plataformas incumplen la normativa de seguridad de la Unión Europea, y más de una cuarta parte podrían ser peligrosos.

En 2024, según un estudio del comercio electrónico del Gobierno de Canarias, un 46,5% de la población canaria realizó compras de productos físicos a través de internet en los últimos tres meses del año. Los productos que más se adquirieron fueron los relacionados con la ropa, zapatos o accesorios, con un 60,8%, justamente coinciendo con los artículos que más se suelen vender en este tipo de plataformas. En este estudio se reflejó también que la media nacional es superior a la del archipiélago, reflejando así que Canarias se encuentra aún por debajo del resto del país en cuanto a comercio electrónico. Sin embargo, numerosos productos comprados online llegan a las manos de los canarios, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.

⚠️Cargadores, juguetes y bisutería en Shein y Temu: más del 65% suspenden en seguridad.

🔌Cargadores USB: riesgo de incendio y etiquetado deficiente.

🧸Juguetes: piezas pequeñas y sustancias nocivas.

💍Bisutería: colgantes con cadmio altamente tóxico.https://t.co/X7ucO8xORk — OCU (@consumidores) October 31, 2025

Juguetes, bisutería y cargadores

Las asociaciones de consumidores de Alemania, Bélgica, Dinamarca y Francia, realizaron una compra anónima de 162 artículos en Temu y Shein: 54 juguetes para bebés, 54 collares de bisutería y 54 cargadores USB. En total, invirtieron unos 690 euros. Los resultados de los análisis realizados a estos productos fueron preocupantes.

Más de la mitad de los juguetes presentaban riesgo de exposición a sustancias tóxicas, y algunos collares contenían niveles de cadmio hasta 8.500 veces superiores al límite legal. Este elemento es especialmente peligroso si el colgante se mete en la boca y se chupa. Si se acumula mucha cantidad en el cuerpo, se puede producir un daño en los riñones. Los cargadores USB fueron el grupo más problemático. Solo dos modelos pasaron todas las pruebas eléctricas. Se recalentaban con facilidad, llegando a deformar la carcasa de plástico, lo que podía provocar cortocircuitos o incendios domésticos. Además, en más de una veintena de dispositivos el etiquetado era incorrecto o incompleto, lo que impide identificar al fabricante o distribuidor responsable.

Las asociaciones europeas han recomendado empezar a evitar las compras de estos productos a través de estas plataformas de bajo coste, y dar prioridad a comercios y fabricantes que cumplan la normativa europea vigente.